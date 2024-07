Oroscopo Paolo Fox 12 luglio: le previsioni e l’almanacco del giorno

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 12 luglio e l’almanacco del giorno, tra proverbi e nati oggi.

Oroscopo Ariete: In questo periodo le vostre intuizioni si rivelano essere quasi sempre esatte. Ecco perché dovreste cercare spesso di seguire il vostro istinto e di non fidarvi troppo dei consigli degli altri. Le stelle vi raccomandano prudenza soprattutto nella gestione delle vostre finanze. Negli ultimi giorni siete stati un po’ troppo “cicale” e poco “formiche”. Anche dal punto di vista fisico andrete incontro ad un fine settimana caratterizzato da alti e bassi. Se c’è qualche malessere che non vi convince, sarebbe meglio consultare un medico esperto.

Oroscopo Toro: È indubbiamente una fase turbolenta dal punto di vista lavorativo. Sono molto frequenti gli scontri con superiori o colleghi per una divergenza di vedute. Dovreste cercare di essere più tolleranti evitando scenate che potrebbero peggiorare la situazione. L’amore potrebbe riservarvi piacevoli sorprese in questo fine settimana. Cercate di organizzare qualcosa di interessante insieme al vostro partner evitando però di spendere troppi soldi, anche perché ultimamente il vostro portafogli è stato aperto con troppa frequenza.

Oroscopo Gemelli: È vero che queste stelle vi danno una grande energia e aumentano di molto le vostre ambizioni, ma dovreste cercare di evitare atteggiamenti troppo esuberanti che potrebbero non piacere a chi vi sta accanto. In amore arriva un fine settimana in cui non mancheranno alti e bassi. Cercate di essere pazienti con quelle persone che vi affiancano e vi circondano. Davanti a certe situazioni un po’ raccapriccianti nel lavoro, dovreste cercare di avere maggior spirito di adattamento evitando di incaponirvi in scelte sbagliate.

Oroscopo Cancro: Le stelle di questo periodo facilitano e agevolano le relazioni interpersonali. Vi sarà più facile allargare la cerchia delle vostre amicizie ed essere più socievoli e ben disposti nei confronti del prossimo. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete fare un po’ di attenzione soprattutto in amore, dove potrebbe nascere qualche battibecco o qualche contrasto per questioni legate al recente passato. Non è il caso di rivangare episodi che sono rimasti scolpiti nella vostra memoria e che non vi hanno soddisfatto. Meglio guardare avanti con ottimismo.

Oroscopo Leone: La fortuna è una ruota che ha girato dalla vostra parte per qualche giorno, ma che nelle ultime ore sembra avervi voltato un po’ le spalle. Ovviamente si tratta di un periodo transitorio che bisognerà prendere con filosofia. Anche dal punto di vista lavorativo ci sarà da registrare qualche ritardo o qualche intoppo. Davanti a queste situazioni a volte è meglio fare spallucce e andare avanti evitando perdere il vostro proverbiale ottimismo. La vostra creatività e il vostro talento vi aiuteranno ad andare lontano anche quando le stelle non girano proprio dalla vostra parte.

Oroscopo Vergine: La vostra energia è al top in questo momento grazie al supporto di stelle amiche che rinfrancano il vostro umore ed esaltano le vostre ambizioni. Dovrete però fare attenzione a qualche battuta d’arresto che potrebbe riguardare la vostra salute. Qualche piccolo malessere passeggero potrebbe guastare il fine settimana. Anche le finanze sembrano essere un po’ traballanti, ecco perché non è il caso di fare spese eccessive soprattutto per acquistare cose futili o per pagare cose che potreste anche rimandare.

Oroscopo Bilancia: É una fase contrassegnata da troppi alti e bassi quella che caratterizza questo periodo. Bisogna cercare di porre un freno alle eccessive spese anche perché gli impegni economici che dovrete onorare sono importanti e non sempre le entrate riescono a farvi fronte. Anche sul lavoro ci saranno sfide o momenti particolarmente caldi e agitati che bisognerà affrontare con una certa maturità o una certa saggezza. Non lasciatevi guidare dalle emozioni o dall’impeto, meglio agire sempre con diplomazia.

Oroscopo Scorpione: Non è di certo un periodo fortunato quello che state vivendo. Secondo l’Oroscopo del giorno, anche in questo fine settimana proseguirà quella fase di instabilità che ha contrassegnato la prima parte del 2024. Il lavoro però potrebbe riservarvi qualche sorpresa gradita o magari una gratificazione che non vi aspettavate. Magari qualche datore di lavoro riconoscerà il vostro impegno e la vostra dedizione, premiandola con un incentivo. In amore servirà un po’ di prudenza.

Oroscopo Sagittario: Le stelle di questo periodo sorridono alle vostre finanze. Forse sarebbe meglio di prendervi qualche rischio o di tuffarvi in un affare allettante perché potrebbe rivelarsi molto fruttuoso. È un periodo altalenante sia nel lavoro che in amore. Ci sarà da affrontare qualche piccola asperità in famiglia a causa di una divergenza di vedute. Cercate di non incaponirvi nelle vostre posizioni perché potreste peggiorare le cose. A volte è meglio prendere le situazioni avverse con filosofia ben sapendo si tratta di un momento passeggero.

Oroscopo Capricorno: La carriera non è al top in questo momento e anche dal punto di vista economico avete conosciuto sicuramente momenti migliori. Si tratta di una fase transitoria che passerà, ma nel frattempo sarebbe meglio cercare di contenere le spese per evitare di peggiorare la situazione. Con un po’ di energia in più e un maggiore equilibrio anche questo periodo potrebbe finalmente finire alle spalle. Cercate di organizzare qualcosa di intrigante nel weekend con la vostra dolce metà.

Oroscopo Acquario: C’è ancora un po’ di ruggine con il vostro partner, forse perchè c’è qualche problema di comunicazione. Dovreste cercare di non calcare troppo la mano soprattutto se ultimamente avete discusso molto. Rivangare vecchi episodi non vi servirà affatto a migliorare la situazione. Nel lavoro potrebbero esserci nuove sfide che vi aiuteranno a crescere e a diventare persone migliori e magari vi aiuteranno a guadagnare qualche soldo in più.

Oroscopo Pesci: State attraversando una fase alterna in amore con momenti di dolcezza che spesso lasciano il posto a fasi di asprezza con il partner. Secondo l’Oroscopo del giorno, le pressioni che provengono dal lavoro non vi fanno sicuramente bene. Forse avreste bisogno di concedervi una pausa per rilassare e svuotare la mente. Le decisioni affrettate potrebbero creare ulteriore confusione e portare solo risultati deludenti. Meglio ponderare bene ogni mossa con lucidità e razionalità.

Almanacco del 12 luglio

Santo del giorno: Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia

Proverbio: D'aprile non ti scoprire, di maggio vai adagio, di giugno cavati il codigugno, e se non pare tòrnatelo a infilare; di luglio vattene ignudo

