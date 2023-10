Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Tutte le ultime novità, quello che potrebbe accadere, ciò che andrà bene e ciò che è meglio evitare di fare, secondo le previsioni di Paolo Fox. Ecco il suo ultimo oroscopo del giorno dell’11 ottobre.

Oroscopo Ariete 10 ottobre: Siete avvolti da un alone di entusiasmo che rende più gradevoli le vostre giornate e vi aiuta soprattutto nel prendere decisioni importanti: qualcuno sarà chiamato presto a fare una scelta, sia personale che lavorativa, e ha bisogno del miglior mood possibile per prendere la strada giusta. É anche ora di mettere in pratica nuovi progetti se di recente è stata partorita un’idea, iniziare a pianificare la loro realizzazione. L’energia positiva vi sostiene parecchio quindi andate avanti con fiducia, rimanendo sempre con i piedi per terra ma mettendo al bando atteggiamenti remissivi.

Oroscopo Toro 10 ottobre: Determinazione e perseveranza saranno le chiavi del successo, in generale ma soprattutto in questo periodo: non permettete a nessuno, soprattutto a ostacoli apparenti, di scoraggiarvi e farvi desistere dai vostri scopi, cambiare idea o rotta soltanto perché vi sembra di lottare contro i mulini a vento. Innanzitutto mantenete la calma e armatevi di pazienza, concedetevi tutto il tempo necessario per raggiungere i vostri obiettivi e perfezionare una strategia. Presto vedrete risultati positivi. Altro consiglio, cercate di instaurare un equilibrio di vita migliore e nonostante tutto non togliete tempo ai sentimenti

Oroscopo Gemelli 10 ottobre: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox in queste 24 ore potreste risultare un po’ inquieti, cercate di concentrarvi su attività che stimolino la mente e vi tengano occupati! Evitate soprattutto di prendere decisioni e fare scelte dettate dall’impulso, va sicuramente bene ascoltare il vostro istinto per evitare situazioni complicate ma non affidatevi ad esso al 100% altrimenti rischierete di buttare alle ortiche qualcosa (una relazione, un’idea, un progetto o persino un lavoro) solo perché in quel momento vi sentite così!

Oroscopo Cancro 10 ottobre: É il periodo delle buone intuizioni, delle idee interessanti che potrebbero diventare decisive e dei progetti da iniziare. In amore e nelle questioni emotive, invece fareste bene a seguire il cuore: potreste ricevere un segno o una conferma del fatto che la strada è quella giusta, soprattutto se è il momento delle scelte (una relazione da confermare o terminare o decidere con quale persone stare tra due soggetti) e si sta facendo i conti con un po’ di indecisione.

Oroscopo Leone 10 ottobre: Questo è il momento perfetto per sprigionare la creatività e dar forma alle idee, coltivate ed elaborate ciò che avete in mente in modo da passare il prima possibile dalla teoria alla pratica! Le sfide sono il vostro pane quotidiano ma ciò che più amate è vincerle, dunque rimboccatevi le maniche e agite come solo voi sapete! Gli altri saranno disposti ad ascoltarvi e supportarvi, sfruttate questo bel cielo per presentare piani e opinioni, lascerete tutti a bocca aperta e magari riceverete la proposta di una persona che vuole collaborare con voi!

Oroscopo Vergine 10 ottobre: La vostra mente analitica sarà assolutamente in primo piano in queste 24 ore: ora le cose vi sembrano più chiare e nitide, come se i dubbi che avevate fino a qualche giorno fossero stati spazzati via in un baleno! Approfittate di questa buona condizione psicofisica per prendere decisioni importanti o risolvere un problema una volta per tutte… e anche se preferite valutare con più calma tutte le opzioni a disposizione non c’è nessun problema: nessuno sarà deciso e convinto come voi in questa settimana perciò potete fare ciò che volete, il successo è assicurato!

Oroscopo Bilancia 10 ottobre: Vi sentite in totale armonia con il mondo, i rapporti con gli altri ne beneficeranno alla grande e chissà che non possa nascere qualche buona collaborazione proprio in questa settimana… o magari una relazione che si stava incrinando (non necessariamente d’amore) verrà recuperata e rigenerata. Da qui a domenica siate aperti alla comunicazione e alla collaborazione, con le persone giuste al vostro fianco troverete anche vie d’uscita e soluzioni efficaci a questioni spinose o che vi portavate avanti da tempo!

Oroscopo Scorpione 10 ottobre: Siete determinati, ottimisti e concentrati: cosa volere di più per affrontare al meglio le proprie sfide? Le difficoltà, e soprattutto i dubbi, dei giorni scorsi sono svaniti e avete le idee molto chiare su come muovervi… attenzione però, non cedete alla fretta e all’impulsività perché è proprio lì che rischiate di perdere una battaglia o non sfruttare al meglio una chance! Prendetevi tutto il tempo che vi serve per vedere fin da subito risultati positivi, una svolta potrebbe arrivare entro fine anno!

Oroscopo Sagittario 10 ottobre: Allarme inquietudine per i nati sotto questo segno, potrebbe emergere un po’ di insofferenza per una situazione che non si riesce a risolvere… oppure per qualcosa a cui è stata trovata una soluzione ma non si può agire d’impulso e “chiudere la partita” in un istante! Dedicate tempo anche al relax e ad attività che vi facciano stare bene e vi tengano occupati, per il favore delle stelle dovrete attendere almeno la prossima settimana!

Oroscopo Capricorno 10 ottobre: Seguite l’istinto e il cuore quando si tratta di questioni emotive, va bene tenere i piedi per terra e seguire la razionalità ma se “il terreno è pronto” per agire non fatevi problemi e agite! Le stelle potrebbero darvi un segno o una conferma riguardo una scelta importante che state per fare, anche qui è giunto il momento dell’azione quindi mollate le paranoie e non abbiate paura dei cambiamenti!

Oroscopo Acquario 10 ottobre: L’Oroscopo di Paolo Fox vi fa presente che questa è la giornata perfetta per esprimere le vostre idee, mettere sul piatto opinioni e lasciare libera la creatività! Troverete davanti a voi una serie di persone pronte ad ascoltarvi, questo anche grazie a quanto bene avete seminato in passato ma non sottovalutate mai il vostro fascino!

Oroscopo Pesci 10 ottobre: É il momento delle analisi, delle riflessioni e anche di farsi due conti: la lucidità mentale che vi contraddistingue sarà ora di fondamentale aiuto per valutare una situazione e magari prendere anche una decisione importante (confermare o meno un progetto, un lavoro o una relazione). Non commettete errori dovuti alla fretta, avete tempo e lucidità per fare la scelta giusta.