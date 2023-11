Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta in anteprima come andrà il fine settimana, soffermandosi in particolar modo sulla giornata di sabato. Ecco il suo oroscopo dell’11 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Spesso tendete a cimentarvi in imprese che per gli altri sono impossibili. E qualche volta finiscono per essere impossibili anche per voi. Cercate di recuperare le energie perdute durante la settimana organizzando un fine settimana rilassante all’insegna delle belle amicizie e del relax più totale. Spesso siete in costante conflitto o competizione con il vostro ego. Questo vostro modo di essere non far altro che farvi sprecare inutili energie. Attenti ai fastidi che possono presentarsi durante la giornata.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Non c’è dubbio sul fatto che il Toro rappresenti il segno più paziente e saggio dello zodiaco. Anche nel corso della settimana appena trascorsa avete dato grande prova di maturità e vi siete sempre dimostrati all’altezza della situazione, anche nelle situazioni più complesse. Ma qualcuno oggi potrebbe farvi arrabbiare e mettere a dura prova la vostra pazienza. Potreste decidere di sbattere la porta e chiudere i ponti con qualcuno che ha commesso un grande errore nei vostri confronti.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Come sempre è la creatività la vostra carta da giocare e il vostro vero marchio di fabbrica. Questo è il momento giusto per portare avanti un progetto che vi sta a cuore e che coltivate da tempo. È anche tempo di tirare fuori dal cassetto i vostri sogni per poterli realizzare una volta per tutte. In genere voi detestate le persone silenziose e la solitudine. Se non siete circondati da buona compagnia, finite per deprimervi un po’. Chi è single, soprattutto nel corso di questo weekend, avvertirà fortemente il peso della mancanza di un partner.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Nella giornata odierna la Luna sarà un po’ nervosa con voi e farà il paio con Venere dissonante. Ecco perché sarete un po’ troppo pretenziosi con gli altri e non accetterete mezze risposte soprattutto se c’è una questione pregressa da chiarire. Le prossime 48 ore saranno giornate in cui affioreranno dei dubbi soprattutto in amore. Secondo l’oroscopo del giorno, se il partner ultimamente si è comportato in maniera incomprensibile, adesso ne chiederete conto e ragione e non accetterete risposte vaghe o evasive.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Nella giornata odierna sarete molto adirati con una persona che non si è dimostrata corretta e leale nei vostri confronti. A volte avete la netta sensazione di non essere ripagati nel modo giusto per tutto l’impegno e la generosità che mettete nelle cose che fate soprattutto per gli altri. Non amate l’ingratitudine di chi prende troppo e non dà nulla. Saranno molto tesi soprattutto i rapporti con le persone nate sotto il segno del Toro. Se state aspettando una risposta che riguarda un progetto che vi sta a cuore, dovrete attendere almeno la fine del mese di novembre.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Anche oggi sarete molto attivi e produttivi come spesso vi capita di recente, anche se bisogna dire che la giornata di oggi inizierà in maniera molto nervosa. Forse perché c’è anche chi non riconosce i vostri meriti e questo vi fa innervosire alquanto. Se qualcuno sta cercando di interferire sul vostro rapporto o sulla vostra sfera privata, oggi sarete poco tolleranti e molto diretti nel vostro modo di reagire. Non tollerate quelle persone che non amano farsi gli affari propri e devono sempre mettere il becco nelle situazioni altrui.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: In questo momento dovreste solo concentrarvi sulle cose che vi gratificano veramente, mettendo da parte quelle situazioni spinose che si sono prolungate per molto tempo. Non avete più voglia di perdere tempo in situazioni che non portano da nessuna parte. Avete deciso di prendere in mano le redini della vostra vita e di essere più concreti e meno sognatori. Il vostro pragmatismo potrebbe ben presto portare dei risultati positivi nella vostra vita. Dovrete solo seminare e attendere il raccolto.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Qualcuno sta cercando di mettere il becco nella vostra vita e di interessarsi di cose che riguardano la vostra sfera privata. Oggi sarete particolarmente intolleranti nei confronti di chi sta facendo troppe chiacchiere o troppi pettegolezzi per mettervi in difficoltà. Secondo l’Oroscopo del giorno sarete intenzionati a frequentare o a dare retta solo a quelle persone che lo meritano veramente. Entro la metà di dicembre vi sarà più chiaro chi sta dalla vostra parte e chi invece fa facendo solo finta di essere un vostro amico.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: In questo momento avvertite la necessità di portare nella vostra vita una ventata di aria nuova e di rinnovare. Forse vi siete stancati del solito tran tran e vorreste vivere delle situazioni più stimolanti o gratificanti. Il vostro dinamismo sarà molto apprezzato dai vostri colleghi o dai vostri superiori. In questa fase potete godere di una forma fisica e psichica davvero brillante. È arrivato anche il momento di tirare fuori qualche progetto interessante dal vostro cassetto virtuale per porre le basi di un futuro più soddisfacente anche a livello di profitti.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Non si può dire che siate particolarmente nervosi ma è anche vero che qualche ritardo o qualche battuta d’arresto che si è verificata nel corso della settimana vi ha alquanto infastidito. Le stelle vi consigliano di fare buon viso a cattivo gioco e di evitare i conflitti con gli altri, almeno per le prossime 48 ore. Soprattutto con il partner sarebbe meglio cercare di soprassedere anche se c’è qualche situazione che vi sta infastidendo un po’. Non è il caso di affogare nelle polemiche questo weekend che si preannuncia molto promettente sul piano delle emozioni.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Con Venere e Luna in aspetto favorevole, questo weekend si preannuncia molto stimolante ed eccitante per i nati sotto il segno dell’Acquario. Se avete accanto il partner giusto, potreste vivere dei momenti molti intensi e piacevoli. Le coppie che invece hanno discusso molto, adesso sono arrivate al momento del redde rationem. Non sarete più disposti a tollerare delle mancanze nei vostri confronti e sarete pronti a dare battaglia per arrivare ad un chiarimento definitivo.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Questa è la giornata giusta per meditare su quanto accaduto in settimana e trovare le risposte giuste soprattutto se si sono verificate delle incomprensioni o delle polemiche sul lavoro. Questo è il momento di programmare qualcosa di interessante anche per quanto riguarda il futuro. Secondo l’Oroscopo del giorno, le stelle vi invitano ad essere più concreti e pragmatici mettendo da parte una volta per tutte quel vostro lato poetico e sognante che vi allontana dalla realtà. A volte prendere atto di una situazione negativa è un segno di forza e non di debolezza.