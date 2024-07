Oroscopo Paolo Fox 11 luglio: le previsioni e l’almanacco del giorno

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 11 luglio e l’almanacco del giorno, tra proverbi e nati oggi.

Oroscopo Ariete: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox rimarrete uno dei segni zodiacali più potenti e favoriti di questo periodo. Ultimamente vi siete liberati dalle relazioni che non funzionavano e avere rafforzato quelle buone! Le persone single dovrebbero considerare il nuovo transito solare di Venere e iniziare farsi coinvolgere, pertanto tutti quelli che non vogliono restare soli, non devono far altri che uscire da casa e dalla zona comfort.

Oroscopo Toro: Da settimane siete stanchi di sentire le scuse degli altri e avete deciso di prendere le distanze da molte persone, soprattutto da quelle che vi hanno tradito. Cercate di prestare maggiore attenzione alla vostra forma fisica. Nei prossimi due giorni beneficerete dalle stelle. Sfruttateli per fare qualcosa di importante. Chi è in coppia potrebbe fare qualcosa per aumentare la complicità. I single potranno fare nuovi incontri.

Oroscopo Gemelli: La Luna in quadratura potrebbe portare qualche difficoltà. Potrebbe essere necessario chiarire alcune domande. È necessario prestare molta attenzione ai momenti di distrazione. Se non vi sentite bene durante questo periodo, assicuratevi di trovare un ideale che potete inseguire. È importante generare nuove idee per il futuro, altrimenti l’immobilismo vi farà restare indietro in tutti i sensi.

Oroscopo Cancro: Avete dovuto lavorare duramente in questi ultimi mesi, ma il Sole e Venere nel vostro segno vi stanno dando una grande energia. Chi ha fatto bene in passato può aspettarsi qualcosa di più da ora in poi. Chiunque sia coinvolto in una causa ha la possibilità di chiudere il caso in modo meno negativo del previsto. Cercate di tenere separati vita lavorativa e sentimenti, questa potrebbe essere la serata buona per coccolarvi con il vostro partner.

Oroscopo Leone: Siete così carismatici ultimamente che è davvero difficile non notarlo. Emanate un fascino innegabile che dovrete usare per ottenere ciò che desiderate, che si tratti di lavoro o di amore. La vostra vita amorosa aspetta solo che voi facciate la prima mossa. Disporre di stelle così favorevoli è una rarità, pertanto provatele tutte in tutti gli aspetti della vostra vita, magari vi andrà bene inaspettatamente.

Oroscopo Vergine: La Luna sarà ancora nel vostro segno, come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, sarete più aperti e disponibili verso gli altri. Marte attivo offre vantaggi aggiuntivi che possono essere utili se desiderate iniziare qualcosa da zero. Durante questo periodo potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Con questo cielo astrologico dovreste provare a rischiare qualcosa senza timori.

Oroscopo Bilancia: Vi state riprendendo dopo un periodo difficile. Le difficoltà che avete affrontato di recente vi hanno portato a costruire uno scudo protettivo per proteggervi dalle persone che cercherebbero di ferirvi e bloccarvi. Adesso, dovreste lavorare per riconquistare maggiore autostima e forza interiore e andare avanti con fiducia. Avete la possibilità, finalmente, di ricevere la giusta attenzione dal partner che per un po’ non vi è stato vicino per vari motivi non sempre giustificati.

Oroscopo Scorpione: Grazie agli aspetti favorevoli della Luna vi sentirete molto meglio. In amore avrete a che fare con una Venere dissonante che preferisce le avventure temporanee e le relazioni part-time alle relazioni solide e durature. Non abbiate fretta di chiudere le trattative, non dovete far prevalere l’impulsività in questo campo ma la razionalità, ponderate e poi decidete.

Oroscopo Sagittario: Cercate di recuperare il ritardo e prendetevi del tempo per riposarvi e ricaricarvi. Purtroppo la dissonanza lunare può causare un po’ di stanchezza. Detto ciò, è meglio non spingersi troppo nelle prossime ore. Se anche nel lavoro le cose vanno a rilento per la vostra fiacca, in amore dovete assolutamente trovare rifugio e con la giusta partner potreste ritrovarvi carico di energie psicofisiche.

Oroscopo Capricorno: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi renderete conto di esservi lasciati alle spalle la situazione peggiore. Vi siete tolti diversi pesi dallo stomaco, a questo punto nessuno può fermarvi, anche le stelle si girano a favore. Niente ostacoli insormontabili o problemi di difficile soluzione. Quando si tratta di amore, è importante fidarsi un di più del vostro partner.

Oroscopo Acquario: Molte persone nate sotto questo segno stanno attraversando un periodo fatto di contraddizioni. Forse doveva proteggersi dalle persone che non volevano sostenere più i suoi progetti e le sue iniziative. Nella vita non si deve rimuginare e a volte nemmeno concedere una seconda possibilità, ogni tanto fidatevi dell’istinto senza mettervi a fare centomila valutazioni. Dovreste prestare più attenzione al vostro corpo, l’amore richiede cautela.

Oroscopo Pesci: La Luna sarà in opposizione. Alcuni problemi potrebbero ripresentarsi, forse a causa di difficoltà finanziarie, Non esitate a collaborare con persone che possono supportare il vostro percorso e progredire in questo momento. Aspetti speciali di Giove e Saturno indicano un profondo desiderio di essere vicino a coloro che vi amano.

Almanacco del 11 luglio

Santo del giorno: San Benedetto da Norcia

Proverbio: Luglio poltrone porta la zucca col melone

Nati oggi