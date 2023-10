Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Torna la passione per alcuni ma alcuni potrebbero avere a che fare con antipatiche discussioni. Torna l’oroscopo del giorno di Paolo Fox dedicato alla giornata del 10 ottobre.

Oroscopo Ariete 10 ottobre: finalmente torna la passione nel tuo rapporto di coppia, Venere non è più in trigono e sei ancora in tempo per recuperare alcuni rapporti. Questa è la giornata giusta per fare delle proposte sul lavoro, vedrai che saranno accettate e molto presto partiranno anche dei nuovi progetti. Oggi sei più forte rispetto a due giorni fa.

Oroscopo Toro 10 ottobre: oggi hai una buona capacità di azione, questo ti permetterà di parlare in maniera chiara con una persona che ti ha messo in difficoltà. Le stelle sono dalla tua parte, puoi fare dei progetti in grande. Sul lavoro avrai delle buone idee e otterrai molto successo. Dovresti fare un po’ di attività fisica per recuperare un po’ di tonicità.

Oroscopo Gemelli 10 ottobre: oggi potresti discutere con il tuo partner per motivi molto banali, ma se ti sei reso conto che la tua storia d’amore è giunta al capolinea, è arrivato il momento di parlare chiaro. Se sei alla ricerca di un primo lavoro e le cose non vanno come vorresti, non scoraggiarti, vedrai che tutto si aggiusterà. A fine giornata sarai molto stanco.

Oroscopo Cancro 10 ottobre: si prospetta un periodo molto favorevole per i single, le storie che nascono in questo momento saranno durature nel tempo. Sul lavoro stai vivendo una fase di recupero e anche se c’è qualche ostacolo da superare, non temere, i tuoi progetti saranno vincenti. Sei molto stanco, goditi il meritato riposo.

Oroscopo Leone 10 ottobre: se qualcuno ha tradito la tua fiducia, ora non riesci proprio a perdonarlo, ma vedrai che in futuro ci saranno delle sorprese. Cerca di calmarti un po’, se fai le cose di fretta rischi di commettere degli errori. Sul lavoro nei prossimi giorni ci saranno delle nuove proposte da valutare. Non fare le ore piccole stasera.

Oroscopo Vergine 10 ottobre: oggi puoi vivere l’amore più concretamente, hai voglia di provare delle mozioni sincere. Le stelle ti aiuteranno sul lavoro, quindi se hai intenzione di affrontare un nuovo percorso non avere paura di fallire. Tutto sommato quella di oggi sarà una giornata molto interessante.

Oroscopo Bilancia 10 ottobre: nel week end la Luna sarà nel tuo segno e sarà più semplice parlare di amore. Stai provando delle belle sensazioni, le stelle sono dalla tua parte, non avere paura di osare. Sul lavoro hai bisogno di un po’ di tranquillità per andare avanti. Il pomeriggio andrà meglio della mattina.

Oroscopo Scorpione 10 ottobre: i pianeti sono dalla tua parte, questo significa che i single potrebbero fare degli incontri molto importanti, organizza qualcosa di bello per la giornata del 15. Fai troppe cose insieme e ti senti un po’ sotto pressione. Le stelle sono favorevoli, questo è il momento giusto per avviare dei nuovi progetti sul lavoro, ma fai attenzione ad una persona nata sotto il segno dell’Ariete o del Cancro. Dovresti curare di più la tua alimentazione.

Oroscopo Sagittario 10 ottobre: stai vivendo un periodo molto importante, ma nel pomeriggio potrebbe esserci qualche tensione di troppo con il tuo partner, per gestire tutto al meglio dovrai essere molto deciso. Sul lavoro dovrai portare avanti un progetto importante, ma fai attenzione ai ritardi che ci saranno tra la giornata di oggi e quella di domani. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Capricorno 10 ottobre: è il momento di fare un po’ di chiarezza e di capire cosa è accaduto nelle scorse settimane, i single invece faranno degli incontri molto fortunati. Hai ritrovato la giusta energia e ti senti molto attivo. Sei un po’ stanco del solito lavoro, magari potresti pensare a qualcosa di nuovo. A fine giornata sarai iperattivo.

Oroscopo Acquario 10 ottobre: finalmente Venere non è più contraria e hai ritrovato la voglia di rimetterti in gioco, anche se hai qualche dubbio. Se vuoi proporre una tua idea sul lavoro, fallo in questi giorni favorevoli. A fine giornata sarai molto stanco, ti consiglio di non fare le ore piccole.

Oroscopo Pesci 10 ottobre: oggi potrebbe esserci qualche malinteso con il tuo partner, fai attenzione alle parole di troppo, ti consiglio di contare fino a dieci prima di dire qualcosa. Sul lavoro potresti discutere con qualcuno che potrebbe importi delle cose che non hai voglia di fare. A fine giornata sarai molto agitato.