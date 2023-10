Oroscopo Paolo Fox di oggi 1° novembre 2023: le previsioni segno per segno

Le ultime previsioni astrali dedicati al primo giorno del penultimo mese dell’anno. Ecco l’oroscopo di Paolo Fox del 1° novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: State vivendo giornate produttive ma che fatica! Avete in mente la strada da percorrere e sapete come vincere le sfide che vi aspettano, o recuperare il tempo perduto, tuttavia sta emergendo un po’ di stanchezza e il fisico inizia a risentirne. In vista cambiamenti decisivi e per i liberi professionisti più collaborazioni, avete deciso di tagliare il superfluo e massimizzare il concreto data la vostra crescente intolleranza! Se dovete chiarire delle questioni in sospeso fatelo in queste 24 ore e attenti a non rovinare rapporti utili. C’è tanta voglia di liberare emozioni positive!

Oroscopo Toro Paolo Fox: Siate prudenti nei rapporti con gli altri, specialmente in quelli in cui da ottobre è cambiato qualcosa. Il cielo vi permetterà di recuperare al meglio e già in queste ore avete la sensazione di essere meno agitati, il che va benissimo dal punto di vista mentale e per la serenità! State vivendo giornate impetuose ma avrete modo di recuperare e se non siete d’accordo con qualcuno, o la vostra pazienza è messa a dura prova, date tempo al tempo e arriverà la resa dei conti! Non è tempo, invece, di andare contro qualcuno e iniziare una discussione perché vi servirebbero energie extra (da sprecare) che magari non avete…

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox anche voi state andando incontro a un recupero, soprattutto sentimentale: dal 9 novembre Venere tornerà favorevole a questo segno portando vantaggi e sospiri di sollievo. Permangono tensioni che riguardano i rapporti sociali e quelli lavorativi, sarà necessaria ancor più attenzione per evitare discussioni o addirittura incidenti diplomatici con persone che contano. Non è tutto: cautela anche dal punto di vista economico, questo mese comporterà delle spese in più e attorno al 15 bisognerà saldare un conto salato o riprendere in mano una questione finanziaria delicata.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Momento importante per tutti coloro che vogliono riscattarsi da un periodo grigio, permangono tensioni riguardo il lavoro, lo studio o i soldi ma avrete presto buone soluzioni per iniziare a risalire la china! Nel mese di novembre, suggerisce Paolo Fox, sarebbe meglio lasciarsi andare a nuove scoperte (specialmente in amore se si è deciso di chiudere una storia che non funziona) e non perdere alcuna occasione di farsi valere e dimostrare le proprie capacità. Tornando ai sentimenti, invece, le coppie di lunga data possono fare progetti a lunga scadenza!

Oroscopo Leone Paolo Fox: Incontri favoriti per 24 ore, da qui alla giornata di venerdì non rifiutate nessun invito e approfittate anche per parlare di soldi e di relazioni: saranno questi, infatti, i temi dominanti del resto della settimana e in particolare per chi ha un’attività in proprio. Entro il 15 sarà possibile ottenere qualcosa in più ma solo se sarete attivi! Da un po’ di tempo siete diventati più diplomatici o almeno maggiormente tolleranti, è da capire però se è davvero così (e avete capito che non conviene lottare contro i mulini a vento) o se state facendo buon viso a cattivo gioco. Il weekend porterà vigore nel settore sentimentale, è tempo di recuperare un rapporto o un’emozione!

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Se avete un progetto chiuso in un cassetto sarebbe il caso di iniziare a tirarlo fuori o almeno di parlarne: le cose che stanno facendo ora hanno un valore diverso (più alto) rispetto al passato, dunque sarebbe un peccato non cogliere al volo l’occasione per riportare in auge un qualcosa che vi stimola. Qualcuno sta cercando di abbandonare un percorso a cui non è più interessato, o che porta troppi pochi risultati, e questo consuma molte energie sia fisiche che mentali: forza e non mollate! Buone notizie anche per chi è sposato, state ritrovando armonia e un gran bel clima!

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Le cose vanno nettamente meglio rispetto al mese scorso, nel quale eravate preoccupati, stanchi e sotto tono: Venere nel segno a partire da mercoledì della prossima settimana farà impennare le relazioni valorizzandole al massimo, se c’è ancora qualche problema da gestire resistete almeno fino al weekend e poi sarà tutto più semplice! Qualcuno è preoccupato per una questione legata alla casa o al lavoro, inoltre se frequentate una persona dell’Ariete, del Cancro o del Capricorno dovrete essere particolarmente cauti e scegliere bene le parole. Vivete momenti di grande energia alternati al pessimismo “leopardiano”, serve trovare un equilibrio altrimenti andrete incontro a grandi problemi.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Venere e Marte, in transito in questo segno, vi regalano giornate “potenti” e protette: la vostra volontà di reagire sarà premiata con il raggiungimento di un obiettivo! Siate chiari ed espliciti se dovete parlare con qualcuno, sia per definire una questione che per ottenere qualche vantaggio in più, e sfruttate al meglio questo cielo importante. Non si esclude la possibilità di un cambiamento sul lavoro, a meno che non sia già arrivato tra agosto e settembre e che non stiate già godendo di nuove e migliori condizioni. I sentimenti, inoltre, diventeranno sempre più importanti man mano che ci si avvicina a dicembre.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Un bel progetto a cui state lavorando può regalare belle soddisfazioni in quest’ultima parte del 2023: tutti gli interessi maturati di recente, i contatti e le novità professionali sono valorizzati da buone stelle e otterrete molto presto dei vantaggi che magari nemmeno vi aspettavate (o non ci speravate più). In amore, invece, c’è ancora un cielo appannato: se tenete ad una persona converrà stringere i denti fino a mercoledì della prossima settimana, tenere botta e soprattutto evitare di trasferirle il vostro nervosismo per qualcosa… anche perché sarebbe un peccato mandare tutto all’aria per discussioni stupide!

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Avete bisogno di fermarvi un attimo, la fatica e lo stress iniziano a farsi sentire perché state gestendo troppe situazioni… quando vi innervosite poi tendete ad isolarvi e a somatizzare, “annegando” magari nella confusione e rendendo le cose ancora più difficili. Commettete spesso l’errore di caricarvi tutto sulle spalle e non farvi aiutare né delegare, poi quando vi accorgete che non ce la fate vi dà fastidio se ve lo si fa notare! Servirebbe più equilibrio in questo senso altrimenti andrà sempre peggio ed è un peccato perché con Giove e Saturno favorevoli non avete grandi ostacoli da affrontare! Se un sentimento in crisi dovrà essere gestito con attenzione dall’8 novembre.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Anche voi, come gli amici del Capricorno, siete un po’ nervosi per un progetto che stenta a decollare o una conferma che non arriva: niente panico e continuate a lavorare o attendere (se proprio non ce la fate provate a sollecitare per avere una risposta, ma senza essere troppo invadenti o petulanti). Le prime due settimane di novembre saranno pesanti e bisognerà essere bravi a resistere senza rovinare nulla, poi si potrà finalmente recuperare sia fisicamente che mentalmente. Se state affrontando una battaglia difficilmente perderete, purché continuiate a concentrarvi e a credere in ciò che state facendo.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Periodo di recupero psicofisico per voi, siete motivati e (finalmente) riposati quindi potreste mettere in cantiere una bella idea per il 2024: la creatività vi porterà sicuramente lontano nonostante la Luna contraria che potrebbe generare qualche disputa fastidiosa. Dalla prossima settimana Venere non sarà più in opposizione e anche l’amore sarà più facile e bello da gestire. Nel mese che sta per iniziare sarà favorito soprattutto chi ha recuperato un lavoro (o un progetto) inizialmente bloccato e chi continua a fare le stesse cose ma migliorandosi.