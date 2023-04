Oroscopo maggio 2023 di Paolo Fox: le previsioni del mese

Siamo nel mezzo della primavera, quasi alle porte dell’estate. Le giornate sono più lunghe, il che aumenta il buonumore ma non sempre va tutto come si vorrebbe. Ci sono momenti buoni e altri meno. Vediamo allora come andrà questo mese secondo le nuove previsioni astrali, a lungo termine, contenute nell’oroscopo di maggio 2023 di Paolo Fox.

Ariete – Sul lavoro serve grinta e carattere, poiché prima dell’estate s’intensifica il carico di pratiche da smaltire. Preparati a vedere poco casa, in una situazione che potrebbe creare incomprensioni anche sul piano della relazione amorosa.

Toro – Se hai intenzione di mettere in piedi nuovi progetto, questo è il momento giusto per un cambiamento. Parti dai tuoi grandi amici, che potrebbero trovarsi in quelle persone cresciute con te o inaspettate personalità conosciute da poco.

Gemelli – La parola d’ordine è tranquillità. Solo così potrai superare i problemi sul lavoro, alimentati da un periodo che si sta chiudendo e ha l’esigenza di far raccogliere risultati. L’equilibrio ti aiuterà anche nel relazionarti con gli altri.

Cancro – Serve un cambio di marcia immediato, considerato come troppi errori ti stanno facendo male sul lato amoroso e in particolare sulla sfera lavorativa. Serve fare i compiti a casa per ritrovare lo smalto di un tempo.

Leone – Maggio si rivelerà un mese difficile. L’unica soluzione sarà quella di trovare una serenità interiore e la capacità di prendere le decisioni migliori per affrontare le situazioni. Sarai chiamato a scelte importanti sul lavoro e nella sfera amorosa.

Vergine – Si avvicina l’estate e la tua avventura in giro per il mondo è già partita. Cerchi nuove esperienze e questo forse è giustissimo, considerato come dall’inizio dell’anno hai centrato brillantemente ogni obiettivo.

Bilancia – Anche qui, le difficoltà si faranno sentire. Tutto è in dubbio tra lavoro e amore, in un contesto che renderà più complesso il vivere con una certa serenità il mese di maggio.

Scorpione – Se saprai giocarti bene le carte, questo mese si rivelerà molto produttivo. Attorno a te troverai persone pronte a sostenerti, idem sul lavoro, dove tanti progetti prenderanno finalmente vita.

Sagittario – Periodo che si rivelerà positivo e di crescita, a patto tu sappia mantenere d’occhio gli obiettivi che ti sei prefisso a fine 2022. Puoi consacrarti sul lavoro, a patto che tieni la concentrazione giusta.

Capricorno – Sul lavoro saranno mille gli ostacoli da affrontare, considerato come il tuo talento appare più come una minaccia piuttosto che un’arma per vincere. La tua sicurezza resta l’amore, dove trai la forza per superare tutte le montagne.

Acquario – Maggio si rivelerà il mese della stabilità e della forza. Dovrai dimostrare di avere equilibrio e reggere davanti le pressioni, il tutto in un contesto amoroso non del tutto semplice e un lavoro che ti carica di responsabilità.

Pesci – Se c’è un mese felice in questo periodo, questo è il tuo. Quello che tocchi, luccica e fa oro. Hai lavorato sulla tua testa e guardi con ottimismo ogni sfida: un cambio di punto di vista che ti ha fatto guadagnare in fiducia nei tuoi mezzi.