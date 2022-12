Oroscopo 2023 di Paolo Fox: le previsioni astrali segno per segno in vista del nuovo anno

Amore, lavoro, famiglia, nuovi progetti e questioni in sospeso. Paolo Fox ci svela come andrà il nuovo anno con il suo ultimo oroscopo 2023. Scopriremo insieme quali saranno i segni più fortunati e quelli meno. Avremo un’idea generale di come saranno i prossimi 12 mesi, quando i pianeti, la luna e le stelle si allineeranno per farci godere di momenti molto positivi. Ecco a voi il nuovo oroscopo 2023 di Paolo Fox!

Ariete Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Oroscopo importante quello del 2023 per i sentimenti! Si parte subito con il piede giusto, infatti già dal 3 dicembre Venere inizia un transito interessante e, almeno da parte tua, fino a metà marzo non ci saranno dubbi. Solo le coppie fortemente in crisi saranno pronte a salutarsi definitivamente. Stelle importanti anche per chi sta cercando un nuovo riferimento affettivo, pertanto soprattutto negli ultimi giorni di gennaio si dovrà cercare di allargare il giro delle proprie conoscenze. Emozioni interessanti intorno a domenica 22 gennaio e in generale è un momento protetto per i sentimenti. Sul fronte lavorativo invece, favoriti i nuovi progetti. È forte il desiderio di rivalersi dei problemi vissuti in passato ma certamente le responsabilità aumenteranno per tutti coloro che saranno pronti a mettersi in gioco.

Toro Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Interessante la posizione di Venere, nel segno a partire dal 16 marzo. L’amore tornerà inevitabilmente protagonista ed è forte la voglia di rimettersi in gioco, soprattutto se sei rimasto solo da troppo tempo. Le coppie in crisi non hanno avuto il coraggio di mettere un punto lo scorso anno ed ora sono pronte a venirsi incontro ma se non c’è possibilità di ritorno, una drastica decisione non è esclusa. In generale, il mese di marzo per i sentimenti ha una marcia in più. Lavorativamente parlando invece dal 16 maggio Giove inizia un bellissimo transito nel tuo segno e i cambiamenti non tarderanno ad arrivare! Molto dipende chiaramente dal tipo di attività che stai svolgendo ma sono possibili preziose agevolazioni.

Gemelli Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Per i sentimenti, le stelle del mese di febbraio sono un pochino conflittuali. Questioni di soldi o di lavoro ti terranno impegnato facendoti mettere un pochino in secondo piano i sentimenti. Tuttavia, per i single si apre un periodo di grande interesse che raggiungerà il culmine nel mese di marzo ma se sei rimasto scottato da una precedente relazione, protesti optare per legami part time, concederti a metà. Lavorativamente parlando invece cerca di andare avanti senza manifestare troppe ansie per il futuro. Anche se il desiderio di cambiare è forte, meglio non fare passi avventati.

Cancro Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Novità in arrivo per i sentimenti a partire dal mese di febbraio. Giove resta contrario ma devi stringere i denti ancora per poche settimane. Ad inizio febbraio il positivo transito di Venere regala emozioni sincere, favoriti i giovani che si trovano alle prime esperienze amorose. Questioni di soldi e burocrazia da controllare qualora ci fosse in atto una separazione, da questo punto di vista i mesi di marzo ed aprile regaleranno soluzioni. Sul lavoro entro marzo ci saranno maggiori soluzioni, se sei giovani e stai cercando un primo impiego cogli al volo le opportunità che ti verranno offerte. Buone prospettive anche per coloro che lavorano a chiamata.

Leone Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Da febbraio Venere non sarà più opposta e questo è certamente un segnale positivo per i sentimenti. L’amore si risveglia e tutte le coppie che si sono allontanate adesso potranno ritrovarsi. Ci sarà addirittura qualcuno che avrà l’imbarazzo della scelta e si troverà a decidere tra due storie. Sul lavoro non manca la voglia di fare ma ci sono dei problemini a livello contrattuale che vanno risolti. Con Giove dissonante anche se il desiderio di cambiare è forte permane una certa incertezza per il futuro.

Vergine: Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Venere e Marte contrari nel mese ti febbraio sono sintomo di qualche tensione di troppo in amore. Le coppie di lunga data potrebbero risentire maggiormente di alcuni problemi e contrattempi lavorativi che il partner riversa sulla coppia. In generale i nodi verranno al pettine, queste sono stelle che permettono di fare chiarezza. Sul lavoro invece il transito di Saturno sarà bilanciato da quello di Giove limitando i contrattempi nei quali potrai incorrere. In generale, prima di lasciare il certo per l’incerto pensaci bene e non prendere decisioni avventate.

Bilancia: Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Bello il transito di Marte e Giove non è più opposto. Certamente non si può gridare al miracolo ma per i sentimenti la situazione registra una graduale miglioramento. Aumentano le opportunità di allargare la propria cerchia mettendo da parte qualche problemino, anche finanziario, che precedentemente ti vedeva piuttosto preoccupato. Sul lavoro le novità non mancheranno: i primi mesi dell’anno partono con il piede giusto e buone notizie in arrivo anche nel mese di maggio.

Scorpione: Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: In questo nuovo anno sarà possibile mettere finalmente da parte alcune tensioni che ultimamente stanno caratterizzando il tuo rapporto con il partner. Potresti anche decidere di tagliare i rami secchi e questo ti farà sentire maggiormente libero e proiettato verso altre persone. Non rimuginare sul passato ma lasciati andare ai sentimenti. Sul lavoro il desiderio di cambiare c’è ma attenzione a non fare passi avventati, in arrivo delle novità per quanto riguarda un contratto, una chiamata ma invito sempre ad essere prudenti definendo precisamente i termini di un accordo.

Sagittario: Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Grandi passioni quelle in arrivo nel mese di gennaio. Il desiderio di avventura è molto forte, non escludo pertanto la possibilità di iniziare una relazione “extra”, che vada oltre il legame quotidiano. Una rinnovata grinta ti spingerà ad assumerti maggiori rischi ma anche maggiori responsabilità. Molte occasioni nasceranno verso la fine del mese, tieni d’occhio cosa accade intorno al giorno 22, che ti permetteranno proprio di vivere emozioni travolgenti. Sul lavoro Giove inizierà un bel transito nel tuo segno portando con sé diverse novità. Certamente molto dipende dal tipo di attività che svolgi ma se desideri metterti in gioco le occasioni non mancheranno.

Capricorno: Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Da marzo Saturno sarà favorevole poi arriverà un bel transito di Giove. Quindi se, soprattutto nel mese di gennaio, ci sono state delle incomprensioni con il partner non perdere la pazienza, mostrati più tollerante e soprattutto attenzione a non mettere i sentimenti in sordina a causa del troppo lavoro. A proposito di quest’ultimo sono possibili cambiamenti, guarda al futuro con ottimismo! Marte e Mercurio da agosto saranno in ottimo aspetto e potrai vincere alcune difficoltà del passato.

Acquario: Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Nella parte centrale del mese di gennaio via libera alla passione! Conferme in arrivo ma anche i nuovi sentimenti avranno terreno fertile dove attecchire. Favoriti i nuovi progetti, penso ad esempio alle coppie che stanno cercando casa, le opportunità per concretizzare qualche piccolo desiderio non mancheranno. Sul lavoro sei in cerca di nuovi orizzonti e nel mese di giugno potresti anche pensare di mettere in cantiere delle nuove collaborazioni professionali. Tuttavia sii prudente e non fare il passo più lungo della gamba.

Pesci. Anticipazioni Paolo Fox Oroscopo 2023: Se sei solo da tempo devi iniziare a guardarti attorno. Risposte in arrivo già dal mese di gennaio. Venere a partire dal giorno 27 sarà nel segno regalandoti una maggiore serenità anche nei rapporti interpersonali. Con un po’ di buona volontà le incertezze verranno superate, frizzanti sorprese nel mese di marzo. Sul lavoro il transito di Giove ti regala una certa protezione. Sfrutta la tua creatività per far decollare un nuovo, importante progetto. Nel mese di maggio arriverà un’interessante proposta, le occasioni per mettersi in gioco non mancheranno!