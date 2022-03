Contro i cambiamenti climatici torna l’ora della Terra 2022

L’ora della Terra è la più grande mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici. Si tratta di una giornata in cui, per 60 minuti, si spegneranno le luci. Si tratta di un piccolo gesto per cambiare il futuro e far del bene al pianeta.

Quest’anno l’ora della Terra 2022 ricorrerà sabato 26 marzo. In Italia, chi vuole partecipare, dovrà spegnere le luci dalle 20.30 alle 21.30.

L’iniziativa, che risale al 2007 e coinvolse inizialmente la sola città di Sidney, è ormai estesa in tutto il mondo e sono molte le amministrazioni locali, oltre agli enti, che prendono parte a questa manifestazione green.

Il Wwf Abruzzo promuove questa iniziativa globale invitando chiunque a partecipare: singoli cittadini, associazioni, comitati, imprese. Tutti possono far parte del cambiamento con un gesto semplice, lasciando al buio la propria casa ma anche piazze e i monumenti simbolici.