L’ora solare torna o sarà abolita una volta per tutte in Italia?

Il caro energia, che è ormai diventato materia di confronto tra tutti i candidati premier alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, sta facendo discutere su tantissimi fronti. E uno di questi riguarda lo scottante tema dell’ora solare. Sarà abolita una volta per tutte?

Per non gravare sui costi della bolletta, quindi per sfruttare maggiormente la luce naturale, si potrebbe effettuare un cambio di rotta. Addio ora solare, benvenuta – per sempre – ora legale. Questa sembra essere la nuova destinazione dell’Italia, anche se per il momento si tratta solo di una proposta.

La proposta di abolizione del cambio dell’ora è stata discussa e votata nell’estate del 2018. Quasi 5 milioni di cittadini europei hanno partecipato alla votazione e il 76% dei votanti si è espresso favorevolmente. Tuttavia la consultazione non ha portato a nulla di concreto per alcuni Paesi, tra cui proprio l’Italia.

Ma torniamo ai giorni nostri. Attualmente il cambio dell’ora è ancora valido. Il ministro della transizione ecologica Cingolani si è espresso negativamente, quindi ha scartato la possibilità dell’abolizione del cambio dell’ora. Secondo alcuni studi che lo stesso Cingolani cita per giustificare la sua posizione, non esisterebbe un particolare vantaggio energetico (luce e gas) se l’Italia abolisse effettivamente l’ora solare.