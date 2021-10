Ora solare 2021: lancette indietro sabato 30 ottobre

Con l’autunno arriva anche il momento dell’ora solare 2021. Si sposteranno indietro le lancette di un’ora tra sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Farà buio prima almeno fino alla prossima primavera, quando si tornerà all’ora legale 2022.

Vi ricordiamo che per i dispositivi digitali, quali smartphone, tablet e pc, non è necessario impostare il nuovo orario, perché avverrà in automatico. Dovrete ricordarvi di cambiare l’ora solamente agli orologi classici e analogici.

Per quanto riguarda invece l’abolizione del cambio dell’ora, ricordiamo che la proposta avanzata nel 2018 è stata bocciata in Italia.