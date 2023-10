Torna l’ora solare a fine ottobre: ecco quando spostare le lancette

Sposteremo ancora una volta le lancette indietro di un’ora a fine mese. Torna l’ora solare 2023 nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. La mattina si avrà più luce naturale, mentre il pomeriggio meno ma si potrà dormire un’ora in più.

L’ora solare resterà in vigore fino al prossimo 31 marzo 2024, quando sarà ripristinata l’ora legale.

Sposteremo le lancette dalle ore 3 alle 2, ma solo sui dispositivi non digitali. Questi si aggiorneranno automaticamente.

L’abolizione tra ora solare e legale resta ancora un miraggio, per chi ci sperava. Infatti, sebbene se ne sia ampiamente discusso, il Parlamento europeo non ha preso una decisione in merito, lasciando ai singoli Stati di scegliere. Attualmente nessuno ha abolito questo metodo, risalente agli anni ’60.