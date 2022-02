10 oggetti green amati dalle star: è di moda il Compostyle

Si chiama Compostyle la nuova tendenza green amata dalle star. I personaggi famosi più amati e seguiti al mondo, molto attenti all’ambiente, stanno promuovendo uno stile di vita sempre più green. E lo stanno facendo attraverso l’ideazione di alcuni prodotti biodegradabili, quindi in grado di sparire senza inquinare e lasciare traccia alcuna.

Anche se buona parte dei Paesi del mondo stanno sempre più riformando il proprio modo di agire e riciclare, si mira a fare di meglio. Motivo per cui, tra i sostenitori del Compostyle scendono in campo anche delle celebs, dal mondo del cinema a quello dello sport.

Ci sono il giocatore di football Tom Brady, che ha lanciato una linea di occhiali biodegradabili, Jessica Alba che da tempo firma una collezione di cosmetici sostenibili, e Jason Momoa, che ha creato delle scarpe in grado di biodegradarsi in tempi record.

A questo punto non ci resta che scoprire quali sono i 10 oggetti biodegradabili o biocomopostabili protagonisti del trend Compostyle.

Intimo biodegradabile

Molti brand stanno firmando lingerie biodegradabile. In America il dipartimento dell’agricoltura sta chiedendo agli agricoltori di seppellire l’intimo in cotone, per vedere in quanto tempo si biodegrada e per vedere lo stato di salute del terreno.

Batterie di carta

Si fanno spazio le batterie di carta: la scoperta potrebbe ridurre moltissimo gli sprechi.

Pelle metal free

Un prodotto realizzato in pelle senza metalli pesanti può essere riciclato. Queste pelli si trasformeranno in ceneri, che potranno essere riutilizzate.

Glitter commestibili

I glitter sono tra i nemici del Pianeta ma molto utilizzati in ambito cosmetico. Questi sono realizzati con frammenti di alluminio, diossido di titanio e altri materiali, che impiegano moltissimo tempo per biodegradarsi. L’Università di Cambridge ha creato dei glitter di cellulosa ricavati da elementi di scarto, come bucce di banana e gusci di chicchi di caffè. Ecco perché oltre che essere green sono anche commestibili. Nel settore cosmetici, oltre ai glitter, sono importanti anche le confezioni compostabili e le formulazioni biodegradabili, come quelle del brand gender neutral del cantante Harry Styles.

Compost umano

A partire dai corpi di persone decedute, si può ottenere il compost destinato a aree pubbliche, ma non utilizzato in agricoltura.

Inchiostri green

Anche l’inchiostro, nero e colorato, diventa green. Quello attualmente utilizzato è potenzialmente tossico.

Oggetti di uso quotidiano

Diventano biodegradabili anche alcuni oggetti di uso quotidiano, dallo spazzolino alla cover del telefono.

Imballaggio commestibile del cibo

Anche l’imballaggio del cibo diventa green e naturale, talmente tanto che si può anche mangiare.

Prodotti per bambini

Ogni giorno, secondo il National Geographic, si gettano nei rifiuti 8 milioni di pannolini solamente nel Regno Unito. Servono 500 per la decomposizione di un singolo rifiuto. Ecco perché sono stati creati i pannolini biodegradabili, realizzati con alghe e carta: l’idea è sostenuta dall’attrice Jessica Alba.

Accessori biodegradabili

Diversi i brand, così come le star, che hanno firmato accessori moda biodegradabili, da Tom Brady a Jason Momoa.