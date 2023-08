Notte di San Lorenzo: le città abruzzesi in cui è possibile avvistare più chiaramente le stelle cadenti

Si avvicina la notte di San Lorenzo, meglio nota come la notte delle stelle cadenti. Il 10 agosto è la data in cui si osservano più stelle cadenti in assoluto e a occhio nudo, osservando il cielo scuro. Tuttavia le probabilità di avvistare una stella cadente in Italia variano in base al territorio, perché ci sono luoghi perfetti per ammirarle e città più adatte di altre.

A tal scopo è stata condotta un’indagine dal portale Casino Italiani, che ha analizzato la qualità del cielo notturno, il numero di "zone scure" nel cielo e la media annuale dei mesi con cielo sereno, per rivelare le migliori città italiane per avvistare una stella cadente.

La migliore città in assoluto per avvistare una stella cadente in Italia è Treviso, che ha ottenuto un punteggio di visibilità pari a 9,46/10.

Per quanto riguarda le abruzzesi, a trionfare è Teramo, che però rispetto alla prima in classifica vanta comunque una visibilità di gran lunga minore, solamente 7,33/10. Chieti si colloca al secondo posto con una visibilità del 5,73, seguita da Pescara con 4,11 e 1,74 per L’Aquila.

In termini regionali è il Trentino Alto-Adige a conquistare il primo posto in classifica con una media del 7,2/10. L’Abruzzo, invece, si colloca al 12esimo posto con un punteggio d 4,76.