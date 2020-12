Niko Romito a Pescara: apre Bomba, per una (temporanea) pausa di piacere

L’annuncio è arrivato via social solamente nella tarda serata di mercoledì 9 dicembre: Niko Romito apre Bomba a Pescara, uno spazio temporaneo dove mangiare le famose bombe dolci dello chef stellato e gustare un’ottima cioccolata calda.

Nel cuore della città è già possibile ammirare la grande insegna per ora coperta da un pannello giallo che ne annuncia l’imminente apertura, come si vede in foto.

In un momento per niente facile, Romito ha scelto di “festeggiare” il Natale offrendo ai pescaresi un po’ di dolcezza.

Per 20 anni tanti abruzzesi sono venuti da me, per queste festività natalizie ho deciso di ricambiare l’affetto dimostrato ed esser io ad entrare a casa di molti di loro, in un luogo a me caro da sempre. Bombe dolci e cioccolata calda, nel cuore di Pescara.

Al momento Bomba a Pescara è solo temporary.