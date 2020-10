World Vegan Day 2020: anche in Abruzzo celebriamo la Giornata Mondiale del Veganismo

La cucina vegan, o veg, piace sempre di più anche a chi non segue esclusivamente e alla lettera questo tipo di regime. A dimostrarlo è una ricerca condotta da TheFork, realizzata in occasione del World Vegan Day 2020 – la Giornata Mondiale del Veganismo - che mostra quanto gli utenti sono ormai sempre più attenti a cosa mangiano e a selezionare con cura gli alimenti, limitando quelli di origine animale.

Se è vero che solo il 16% degli utenti intervistati ha affermato di seguire questo regime alimentare, il 50% cerca di limitare il consumo di alimenti di provenienza animale e soprattutto il 70% degli intervistati ha dichiarato di essere stato in un ristorante vegano. Il 76% dei rispondenti poi pensa di volerlo provare in futuro e soprattutto sono tutti d’accordo sulla bontà della cucina veg: il 75% degli intervistati ritiene che sia gustosa quanto quella onnivora. In particolare quando si parla di pasta, il 60% predilige una ricetta vegana.

La ricerca di TheFork è accompagnata da una serie di locali con interessanti concept di cucina vegetariana e vegana da provare – rigorosamente a pranzo, considerate le ultime disposizione del Dpcm del 26 ottobre – in tutta Italia. E tra questi ce n’è anche uno in Abruzzo, nello specifico a Montesilvano. Si tratta di Nené Delizie e Salute.

Nené nasce dall’amore per la natura e in particolare per gli animali, definendosi infatti un indirizzo cruelty-free. Lo scopo di questo ristorante è permettere a chi segue uno stile di vita vegano di non rinunciare a sfiziose pause gastronomiche.