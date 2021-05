Muri imbrattati in varie zone della città, la segnalazione di un cittadino: "Basta con il vandalismo" [FOTO]

Muri imbrattati e strutture pubbliche vandalizzate in varie zone di Pescara.

Questa la denuncia che fa un nostro lettore che non apprezza l'opera di writer e vandali nello sporcare le superfici di edifici e non solo.

«Il ponte del mare e la fontana sono stati vandalizzati», evidenzia il cittadino, «putroppo il degrado aumenta. La città è devastata dal fenomeno, anche nelle vie centrali. Come può Pescara essere una città turistica e pulita? In altre città si sta agendo con video sorveglianza. Qui si fanno solo le multe, ma questo è un biglietto da visita per chi arriva».

Nelle foto scattate dal lettore possono riconoscersi il ponte del mare, il ponte Risorgimento e il palazzo del Comune. Inoltre il fenomeno riguarda le vie del centro (corso Umberto I e anche i portici in via Nicola Fabrizi). «Dobbiamo favorire il decoro e reprimere l’ignoranza ed il vandalismo, Pescara deve attrarre il turismo da tutta Italia», conclude.