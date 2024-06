Miss mamma italiana 2024: la tappa abruzzese è vinta da una montesilvanese

A San Salvo sono state scelte le tre vincitrici della tappa abruzzese delle selezioni per Miss mamma italiana 2024, il concorso nazionale di bellezza e simpatia, che è giunto alla 31esima edizione.

Il contest, curato da Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso), è riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

A trionfare, nello scenario di cala del Golfo, sono state Elisabeth Porcelli, 36 anni, di Montesilvano (PE), mamma di Alyssa, Chloe ed Anthony; la fascia “Miss mamma italiana gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Francesca Zampillo, 49 anni, di San Salvo (CH), mamma di Ruggero; mentre Rita Fusti, 63 anni, di Crispiano (TA), mamma di Marco ed Alessandro, si è aggiudicata la fascia “Miss mamma italiana evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni).

L’evento è stato presentato da Lucia Dipaola. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di mamme che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità, sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi.

Ospiti d’onore le madrine di miss mamma italiana, vale a dire le vincitrici di fascia nazionale del concorso e Donato Francone showman ed attore comico, protagonista della divertente serie televisiva “Mudù”.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it