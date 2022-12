Migliori panettoni artigianali 2022: i premiati di Gambero Rosso (ma l’Abruzzo non c'è)

Tutti gli anni Gambero Rosso premia i migliori prodotti gourmet e in vista del Natale l’attenzione è rivolta ai panettoni artigianali. Nonostante non sia stata stilata una classifica, l’elenco è davvero ampio e variegato ma non c’è alcun lievitato abruzzese.

Tantissimi i prodotti che sono state necessarie ben due degustazioni. Vediamo allora quali sono i migliori panettoni artigianali 2022 di pasticceria secondo Gambero Rosso.

Dopo il primo assaggio sono risultati vincitori (in ordine alfabetico):

Dolcemascolo- Frosinone

Fiasconaro – Castelbuono (Pa)

Fiore 1827 – Siena

Gabbiano – Pompei (Na)

Gran Caffè Romano – Solofra (Av)

Il Chiosco – Lonigo (Vi)

Mamma Grazia – Nocera Superiore (Sa)

Pasquale Marigliano – San Gennarello di Ottaviano (Na)

Olivieri 1882 – Arzignano (Vi)

Opera Waiting – San Gimignano (Si)

Patrizi – Fiumicino (Rm)

Pepe – Sant’Egidio del Monte Albino (Sa)

Pintaudi – San Dorligo della Valle (Ts)

Tabiano – Tabiano Terme (Pr)

Tiri 1957 – Acerenza (Pz)

Ai primi si aggiungono i seguenti: