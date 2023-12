I migliori panettoni 2023 del supermercato secondo Gambero Rosso

Quelli artigianali sono generalmente considerati i migliori in assoluto, ma quelli in commercio nei supermercati sono indubbiamente più economici e alla portata di tutti. Parliamo di panettoni, visto che siamo a dicembre e proiettati alle festività natalizie. Per capire quale prodotto scegliere, Gambero Rosso e i suoi esperti hanno stilato, dopo una degustazione alla cieca, una classifica basata su una serie di fattori, tra cui gusto, lievitazione, ingredienti e canditi.

C’è solo un panettone da supermercato 2023 che, per Gambero Rosso, ha raggiunto la sufficienza. Tutti gli altri sono al di sotto del punteggio, ma per avere una classifica più ricca, sono stati inseriti anche i panettoni che hanno ricevuto un punteggio superiore a 50.

Il miglior panettone del supermercato 2023 secondo Gambero Rosso è l’Originale di Motta. Ha ricevuto un punteggio di 61/100. Ha una leggera alveolatura, colore uniforme, pochi canditi e la crosta è un po’ molle. Il profumo è tipicamente artificiale.

Questo è seguito da Bauli e Melegatti, rispettivamente 57,7 e 56,4. A seguire ci sono Tre Marie, Paluani e Maina.

Fuori dalla classifica c’è il panettone Balocco, a cui la giuria di esperti non è riuscita ad assegnare alcun punteggio.