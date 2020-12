I migliori panettoni 2020 del supermercato: la classifica di Altroconsumo

Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta la volontà di acquistare panettoni artigianali rispetto a quelli industriali, considerandoli prodotti migliori. Tuttavia è possibile gustare degli ottimi dolci di qualità anche selezionando tra gli scaffali delle più grandi catene commerciali e nelle piccole botteghe alimentari.

Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori panettoni 2020 da supermercato, premiando 12 marchi esaminati in vista di questo Natale.

Come sono stati selezionati? Lo spiega Altroconsumo:

Davanti a tante alternative disponibili sul mercato è diventato piuttosto difficile fare la scelta giusta. Per aiutarti a portare a tavola il migliore panettone per il Natale 2020 abbiamo testato 12 marchi acquistati nei supermercati e online. Oltre alle prove di laboratorio, per l’assaggio ci siamo affidati in due differenti test al giudizio di pasticceri esperti e di comuni consumatori, che ci hanno aiutato a stilare la classifica completa.