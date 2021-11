Una nuova experience: McDonald’s in tour a Pescara

McDonald’s in tour: il marchio ha scelto 15 tappe in tutta Italia tra cui anche Pescara per presentare best burger, un nuovo metodo di preparare i panini, focus del marchio. Cambiano, dunque, i metodi di preparazione, la cottura della carne e i prodotti selezionati, il tutto per offrire una migliore experience ai consumatori.

Consumatori che, anche a Pescara hanno dimostrato di apprezzare i prodotti del marchio. Infatti in città e in provincia sono ben 4 i ristoranti aperti. I lavoratori coinvolti sono 170 e le transazioni giornaliere in media sono 5.370