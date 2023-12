Tra i concorrenti di Masterchef anche un giovane di Torrevecchia Teatina che lavora a Pescara

Tra i nuovi concorrenti di Masterchef Italia 13 c’è anche Lorenzo Silvidio, 20 anni, aspirante chef di Torrevecchia Teatina. Nella prima puntata del talent culinario andata in onda ieri sera su Sky il giovane Lorenzo ha conquistato il grembiule bianco e uno dei venti posti nella masterclass, come riferisce ChietiToday.

Il concorrente teatino, che di mattina lavora in un ufficio a Pescara e il pomeriggio si occupa di marketing per una multinazionale e fa anche il cameriere per un catering del suo paese, a Masterchef è arrivato accompagnato dalla madre. "Se entro a Masterchef mollo tutto" ha dichiarato. Intanto ha superato il “test d’ammissione” ovvero il live cooking che consiste nel preparare in 50 minuti un piatto e presentarlo ai giudici. Con il suo risotto carnaroli mantecato "A la cieca”, un po’ come il suo modo di vivere, ha spiegato, Lorenzo è riuscito a strappare ben tre sì ai tre temibili giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli aggiudicandosi così l'ambito grembiule bianco.

L’appuntamento è per la prossima settimana quando Lorenzo Silvidio tornerà a correre tra i fornelli con nuovi piatti da sottoporre agli esigenti palati dei giudici di Masterchef.

E siamo certi che tutta Torrevecchia, ormai abituata a vedere i propri concittadini in televisione - come la mitica Marcella, finalista nel 2022 a The voice senior o il più noto ballerino Kristian Cellini, ormai volto di casa ad Amici - farà il tifo per Lorenzo!