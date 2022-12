"Lavori non terminati per il rifacimento dei marciapiedi a San Silvestro", la delusione di un residente [FOTO]

I lavori di rifacimento dei marciapiedi di San Silvestro non sarebbero stati portati a termine.

Almeno per un tratto di circa 400 metri, su ambo i lati, della strada provinciale San Silvestro.

Come riferisce il residente della zona i marciapiedi, almeno in quel tratto, sarebbe in queste condizioni da mesi.

«La storia è la seguente», racconta il cittadino, «in primavera sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi del quartiere che hanno interessato circa quattrocento metri, da ambo i lati, lunga la strada principale, ossia via strada Provinciale. Da precisare, opera inutile a detta di tanti. Comunque, i lavori sono andati avanti a singhiozzo. Infatti, gli operai della ditta esecutrice si vedevano per alcuni giorni per poi scomparire per intere settimane se non per mesi lasciando il lavoro incompiuto. Così è accaduto in più circostanze. Siamo arrivati alla barzelletta conclusiva. Sono mesi che non si vedono più operai all’opera. Un bel tratto di marciapiede è rimasto incompiuto. In pratica manca l’asfalto. Di conseguenza, gli avvallamenti presenti, oltre che creare disagio, sono anche pericolosi (prima o poi qualcuno potrebbe farsi male). Questa situazione comica, e allo stesso tempo grave, dovrebbe far riflettere il sindaco Masci e tutti i vari collaboratori responsabili dei lavori in oggetto».