La magia del Natale illumina Carpineto della Nora: mercatini, canti natalizi e incontro con Babbo Natale

Il piccolo borgo di Carpineto della Nora, nella giornata dell’8 dicembre, si illuminerà come mai prima d’ora. In vista delle festività, il coro parrocchiale cittadino ha organizzato l’evento “La magia del Natale”.

Una prima edizione pensata per i bambini ma anche per i più grandi. Il programma è articolato nel pomeriggio con l’incontro, alle ore 16.30, con Babbo Natale. In questa occasione i bambini potranno consegnare le loro letterine e scattare foto.

Seguiranno l’accensione delle luci e i canti natalizi a cura del coro parrocchiale di Carpineto della Nora. E ancora mercatini di Natale, animazioni senza dimenticare castagne, vin brulé e le adorate pizze fritte.

Sarà anche possibile, per chi lo desiderasse, lasciare un dono sotto l’albero per i meno fortunati.

L’evento “La magia del Natale” si terrà venerdì 8 dicembre in piazza Umberto I a Carpineto della Nora a partire dalle ore 16.30.