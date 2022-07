Maccio Capatonda lancia il tormentone dell’estate: Sudo e Basta

Il comico teatino, affiancato dalla sua grande spalla, Herbert Ballerina, lancia un brano unico e straordinario, divertente come non mai

In radio, sulle spiagge e anche a casa: l’estate è ormai da anni contraddistinta da una serie di canzonette leggere, ironiche, da ballare e canticchiare ovunque. Brani che diventano hit, che diventano a loro volta tormentoni. Che vuol dire? Che è impossibile toglierseli dalla testa e non sentirli, anche distrattamente, anche solo una volta.

E su questa scia, in questa estate 2022, calda e afosa come non mai, tra anticicloni e giornate assolatissime, arriva il brano più irriverente e divertente: Sudo e Basta di Maccio Capatonda.

Annunciato sui suoi profili social, e proposto oggi su Chieti Today, la canzone narra di un padre e un figlio che non possono economicamente permettersi una vacanza, né in Salento, figuriamoci a Formentera, e quindi devono arrangiarsi a trascorrere dei giorni di relax in casa, con un ombrellino e sacchi di sabbia.

Il comico teatino, affiancato dalla sua grande spalla, Herbert Ballerina, lancia un brano unico e straordinario, divertente come non mai.

Il pezzo è stato realizzato da Maccio Capatonda insieme a Danti, rapper italiano e cantante dei Two Fingerz.

Ufficialmente di Mariottide e Fernandello, rispettivamente padre e figlio, vi lasciamo alla visione del video Sudo e Basta, disponibile su Youtube.