Convertire gli ostelli in luoghi di accoglienza per senzatetto: l’iniziativa pro-bono che coinvolge Pescara

Windsor&Patania Architects è uno studio di architettura inglese, il cui team è costituito per la maggior parte da professionisti italiani. A marzo dello scorso anno, durante il lockdown della prima fase pandemica, lo studio ha attivato un’iniziativa benefica che ha lo scopo di offrire supporto gratuito per aiutare organizzazioni e aziende attraverso la progettazione di layout di interni atti a garantire il corretto distanziamento sociale, di servizi di info grafica relativa al Covid-19 e di aiuto alla traduzione.

Nell’ambito di questa campagna, lanciata ufficialmente ad aprile 2020, collaborano due donne che hanno vissuto a Pescara gli anni accademici perché iscritte alla facoltà di architettura dell’università D’Annunzio: Giorgia Ranieri e Sara Capuozzo.

Entrambe appartenenti allo studio londinese WindsorPatania Architects, collaborano con l’associazione di volontariato #HomelessEntrepreneur di Barcellona per la conversione di ostelli in luoghi di accoglienza per i senzatetto.

Attualmente l’iniziativa ha preso piede in Spagna, ma l’obiettivo è quello di creare un network in grado di replicare il modello spagnolo in tutta Europa, a cominciare dall’Italia, per aiutare i senzatetto in questo particolare momento di difficoltà.

Ranieri e Capuozzo stanno costruendo una rete attraverso cui coinvolgere associazioni sul territorio pescarese, e non solo, per portare il progetto sul territorio italiano sotto la guida di #HomelessEntrepreneurs.

WindsorPatania Architects è inoltre proiettata verso la ricerca di progetti di beneficenza in Italia: Pescara potrebbe rappresentare un progetto pilota. Qualsiasi associazione o ente può, in tal senso, usufruire gratuitamente dell’aiuto per un progetto dal punto di vista architettonico contattando direttamente lo studio di architettura.

