Lucrezia Guidone, l’attrice di Pescara protagonista della serie tv Fedeltà con Michele Riondino

È grazie a Fedeltà, mini serie Netflix basata sull'omonimo romanzo di Marco Missiroli, che Lucrezia Guidone è al momento all’apice del successo.

Veste i panni di Margherita Verna nella serie tv girata insieme all’attore Michele Riondino e che attualmente è tra le più viste sul colosso americano.

Ma chi è Lucrezia Guidone? Nata a Pescara, il 3 giugno 1986, Lucrezia dopo il diploma si è trasferita prima a Roma e poi a New York per vivere il suo sogno e coltivare la sua passione. Si è formata al centro teatrale Santa Cristina diretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto nella capitale e, in seguito, si è spostata nella Grande Mela per studiare il metodo Strasberg al Lee Strasberg Theatre & Film Institute of New York.

Si è diplomata all’Accademia Nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico di Roma e vanta anche un diploma di teoria e solfeggio musicale presso il Conservatorio di Rodi Garganico.

Canta, suona il pianoforte e sa danzare. Pratica yoga e ama viaggiare e le foto del suo profilo Instagram (@lucreaziaguidone) da oltre 78mila follower ne sono la dimostrazione.

Sempre dal suo profilo Instagram scopriamo spesso foto in cui torna a casa, nella sua Pescara, e appare il più delle volte insieme alla sua sorellina Ludovica.

Fa parte dell’agenzia Volver e la sua carriera è stata costellata di successi, tra cui diversi premi: nel 2012 ha ricevuto il premio Ubu come migliore attrice under 30, nel 2013 il premio Duse come miglior attrice emergente e nel 2014 il premio Flaiano “Pegaso d’Oro” come attrice esordiente nel film Noi 4 di Francesco Bruni.

A proposito di lavori, Lucrezia Guidone si destreggia tra cinema, tv e teatro, dove oltre che interprete ha lavorato anche come regista. Lo ha fatto nel suo ultimo lavoro, tratto dal famoso libro di Donatella di Pietrantonio “L’Arminuta”.

Tra i suoi recenti successi troviamo, oltre Fedeltà, anche Summertime e Luna Nera, sempre su Netflix, In cerca d’autore. Studio su sei personaggi di Luigi Pirandello. Al cinema ha mosso i primi passi nel 2009 con Michele Placido nel film Il Grande Sogno, a cui sono seguiti Noi 4, La scuola d’estate, Senza distanza, Dove cadono le ombre, La ragazza nella nebbia e Qui rido io.

Sul fronte teatro, Lucrezia Guidone ha lavorato in Panico e Celestina laggiù vicino alle concerie in riva al fiume di Luca Ronconi. Successivamente ha recitato in Don Giovanni, Calderòn, La signorina Else, Antigone e, come anticipato, nel 2019 ha presentato la sua versione di L’Arminuta.