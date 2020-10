Alieni in Abruzzo: la Huracán EVO Spyder di Lamborghini esplora la nostra regione

L’Abruzzo e le sue distese incontaminate diventano lo scenario perfetto per una navicella spaziale e un alieno. Questa è l’idea di Valentina Sommariva, fotografa di architettura, che ha appena realizzato parte del progetto "With Italy, For Italy - 21 views for a new drive" per Lamborghini.

La Casa del Toro arriva con la sua prestigiosa sport car, la futuristica Huracán EVO Spyder, per esplorare e meravigliarsi delle risorse paesaggistiche abruzzesi, l’unica regione – a detta della fotografa Sommariva – a vantare addiritura tre parchi naturali.

"With Italy, For Italy - 21 views for a new drive" è un progetto fotografico che celebra le bellezze dell'Italia, esaltandone le qualità e l'identità competitiva attraverso le sue 20 Regioni con l'obiettivo di valorizzare e dare un impulso al Paese dopo l'emergenza Covid-19.

Leggiamo sulle pagine social di Lamborghini:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abruzzo might be the land of natural wonders but what the futuristic Huracán EVO Spyder uncovered in this chapter of With Italy, For Italy was more than that” – [L'Abruzzo potrebbe essere la terra delle meraviglie naturali, ma ciò che la futuristica Huracán EVO Spyder ha scoperto in questo capitolo di With Italy, For Italy è stato più di questo].

Gallery