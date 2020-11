ioleggoperché: tutti possono donare un libro a una scuola e arricchire la biblioteca degli studenti

Le librerie sono tra le attività essenziali, aperte anche in zona rossa e dal 21 al 29 novembre c’è un motivo in più per andarci e acquistare un libro. L’associazione italiana editori, presieduta da Ricardo Franco Levi, propone la nuova edizione di #ioleggoperché.

Il progetto coinvolge tutta Italia, 2577 librerie e 13111 scuole. L’obiettivo è il potenziamento delle biblioteche scolastiche.

Chiunque può donare un libro a scuola del proprio territorio, di Pescara o altrove. E chi non vuole o può recarsi in libreria, potrà comunque dare il suo contributo a distanza, accedendo al sito ufficiale ioleggoperche.it.

Librerie aderenti di Pescara