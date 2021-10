Io non rischio: il 24 ottobre la decima campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile

Io non rischio è un evento nazionale che si svolge il 24 ottobre 2021 in oltre 500 piazze in Italia, tra cui Pescara, Cepagatti e Alanno, e online.

Si tratta di una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, giunta alla sua decima edizione.

L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali e l’esposizione individuale a questi rischi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti.

I volontari della protezione civile di Cepagatti saranno presenti in piazza Schuman per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile. In particolar i partecipanti potranno scoprire cosa fare per ridurre il rischio di terremoto.

Oltre al punto informativo, quest’anno i volontari invitano i cittadini sulla piazza digitale che si svolgerà sul social Facebook, pagina Io non rischio Cepagatti.