Da Daisy in poi - Cronache di una mamma in dialisi: la storia di Serena Zavatta

La storia di Serena è una storia che parla al cuore, una storia che lei stessa racconta attraverso la sua pagina Facebook Da Daisy in poi – Cronache di una mamma in dialisi. Sfogliando le sue foto e leggendo le sue parole si percepisce la forza d’animo di una mamma, ma ancor di più di una donna, che aggredisce la vita a suon di sorrisi e di grande energia positiva. Una solarità contagiosa ed emozionante, che pone l’accento su una patologia a molti sconosciuta, esattamente come sconosciuta era a lei, prima di scoprire attorno ai 20 anni un valore “sballato” tra i risultati di comunissime analisi del sangue.

Glomerulonefrite, le dissero, una parola difficile da orecchiare e ancor più complicata da pronunciare. Ma una parola che, se si fa una rapida ricerca sul dizionario, o più facilmente online, restituisce una malattia cronica che coinvolge i reni e che non può essere arrestata.

La glomerulonefrite è una patologia infiammatoria che colpisce i reni, nella fattispecie i glomeruli renali, che non riescono a trattenere le parti buone (proteine e globuli rossi), che vengono rilasciate come scarti nelle urine. E cosa accade? I reni non svolgono più le loro funzioni e i passi successivi sono, irrimediabilmente, due: dialisi e trapianto di rene.

Serena tutto questo l’ha sempre saputo, tutti i medici glielo dissero ma lei non poteva accettare che una ragazza, il perfetto ritratto della salute, fosse “malata”.

Serena e la glomerulonefrite convivono da tempo e lo faranno ancora a lungo ma, è certo, lei ora sta bene e ha raccontato la sua storia.

Serena, per puro caso, mi sono imbattuta nella tua pagina Facebook “Da Daisy in poi – Cronache di una mamma in dialisi”. Ti va di parlarmi della malattia?

Ho la glomerulonefrite, una malattia cronica dei reni. L’ho scoperta per caso, poco dopo i 20 anni. Quando il medico mi ha detto cos’era non ci potevo credere. E allora ho fatto quello che fanno le persone che non ci credono: ho parlato con diversi medici in cerca di un parere diverso. Così non è stato e non mi davo pace. Ero giovane, in forma, piena di vita, molto energica, non mi sentivo malata.

Poi un giorno ho incontrato il dottor Di Liberato di Chieti che mi disse queste parole, le ricordo ancora come allora: ‘è vero, il tuo futuro, non sappiamo quando, è la dialisi. Ma io ti prometto che farò tutto quello che è in mio potere per ritardare quel momento il più possibile’. Mi vengono ancora i brividi a ripensarci. Il dottor Di Liberato mi ha seguita fino a un anno fa, quando poi mi sono trasferita a Pescara, perché il reparto conosceva bene la mia fistola.

Mi hanno aiutato molto anche le persone a me vicine, quelle vere, che ci tenevano davvero a me e che sono ancora oggi nella mia vita. Le altre le ho perse per strada ed è giusto così. La malattia aiuta a fare selezione.

In quel periodo, poco più che ventenne, assumevo alti dosaggi di cortisone e immunosoppressori. Il mio corpo era profondamente cambiato. Ricordo che entravo negli ascensori di spalle: non volevo guardarmi allo specchio. Non sapevo come gestire i capelli, ne avevo persi tantissimi.