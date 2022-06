L’incontro inaspettato tra una pescarese e l’eroe di Top Gun: Tom Cruise

Tom Cruise, che ora è nelle sale con il film Top Gun: Maverick, ha girato alcune scene del prossimo film Mission Impossible 7 a Roma. Ed è proprio in quella occasione che una pescarese, in compagnia di sua figlia, l’ha incontrato inaspettatamente.

"What is your name?" queste le parole della star di Hollywood che, lo scorso 30 novembre 2020, accortosi della presenza di una donna immobile proprio dietro di lui, ha rivolto a Priscilla Di Remigio, mamma di Pescara, che si trovava in zona Colosseo insieme a sua figlia Malika.

In quel periodo l’Abruzzo era in zona rossa, ma per motivi lavorativi, la pescarese si trovava a Roma. Si rese subito conto che vicino l’Anfiteatro Flavio era stato allestito il set di Mission Impossible 7, in uscita nelle sale nel 2023. Così decise di intrufolarsi e incontrò Tom Cruise.

Lui, gentile e sorridente, lei emozionata e stupita che un attore del suo calibro non fosse circondato da un folto entourage. Attorno a lui solamente il regista Christopher McQuarrie e l’attrice Hayley Atwell.

Cruise le rivolse alcune domande, ma sempre a debita distanza (un metro, come da protocollo) e sempre coperto con due mascherine chirurgiche.

Dopo la foto di rito, l’attore tornò a lavorare ad alcune scene e Priscilla rimase in zona, osservando il talento di Tom Cruise, un perfezionista che ha girato, per oltre un’ora, la stessa medesima scena in sella a una moto.

Un grande artista, un uomo gentile e disponibile, ma anche un grande osservatore, oltreché dall’aspetto giovanile; non dimostrava affatto i suoi quasi 60 anni.

Priscilla ha postato le foto sul suo account Instagram, immagini che fecero il giro del mondo grazie alle fanpage, soprattutto sudamericane e asiatiche, dedicate a Tom Cruise.

Un giorno indimenticabile e magico, che anche la figlia di Priscilla, la giovane Malika, ricorda con piacere e oggi è una grande fan di Maverick.

Di seguito un video, ripreso da un balcone, in cui si vedono le due pescaresi che parlano con Tom Cruise.