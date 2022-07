H&M arriva con un mega store a Città Sant’Angelo, dopo la chiusura del negozio in centro a Pescara

Aprirà domani, venerdì 29 luglio alle ore 10, il nuovo negozio H&M in provincia di Pescara. La location scelta è il centro commerciale Pescara Nord a Città Sant’Angelo.

In occasione di questa nuova apertura si terrà una cerimonia speciale in stile H&M.

Il marchio svedese, quindi, non abbandona la provincia pescarese, dopo la decisione di chiudere lo store di corso Vittorio, in pieno centro a Pescara. Piuttosto punta a conquistare il suo pubblico con un punto vendita del tutto nuovo, che si sviluppa su una superficie di 1.220 metri quadrati, distribuiti tutti su un unico piano.

All’interno dello store sarà possibile acquistare vestiti per tutti: presenti le collezioni uomo, donna e bambino da 0 a 10 anni.

Il design interno creato con arredi e materiali espositivi dallo stile minimal è stato progettato per guidare i clienti in un’esperienza di shopping sempre più agile ed immersiva, facilitata da casse automatiche e punto di ritiro per il Click&Collect, che permette di ritirare in negozio gli ordini effettuati online.

“Con questa apertura H&M conferma la sua presenza sul mercato italiano raggiungendo i 154 negozi. Ogni giorno i nostri colleghi si impegnano offrendo alla nostra clientela la migliore esperienza di shopping, all'insegna della sostenibilità a prezzi vantaggiosi, per poter fare acquisti in modo fluido e conveniente, grazie a strumenti come il Click and Collect che permette di collegare lo shopping on line ai negozi fisici, per essere sempre vicini alle esigenze dei nostri clienti” - afferma Katarzyna Niemirowicz, country manager H&M Italia.