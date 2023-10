Heidi Baci, ospite a Verissimo, torna a parlare di Massimiliano Varrese

Heidi Baci, la ex partecipante pescarese del Grande Fratello 2023, dopo il suo abbandono ha fatto molto parlare di sé. Ha lasciato il gioco dopo l’ingresso e le parole del padre, deluso dalla performance della figlia e soprattutto in agitazione per il rapporto intrapreso con un altro concorrente: Massimiliano Varrese.

Dopo l’uscita ha tentato di spiegare i suoi motivi. Ad approfondire la situazione ci ha pensato Silvia Toffanin, che l’ha chiamata in qualità di ospite nella puntata di oggi, sabato 28 ottobre, di Verissimo.

Nel pomeriggio la Baci ha partecipato al talk show e si è confidata nel corso dell’intervista.

“All'inizio ero incuriosita da Massimiliano, era un bel uomo, saggio e serio, ma innamorarsi in tre settimane è impossibile.” è una delle frasi che ha pronunciato la pescarese parlando con la Toffanin a proposito di Massimiliano Varrese. La relazione con un uomo più grande di lei ha suscitato curiosità ma anche una scia di critiche, che hanno fatto guadagnare a Varrese l’etichetta di “oppressivo”.

La stessa Baci ha poi confessato: “Massimiliano è un’anima irrequieta”, un personaggio, dunque, che l’ha infastidita nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

E, infine, conclude dicendo “Lui mi ha rovinato il Grande Fratello, possiamo dirlo. Ovviamente anche io ho delle colpe, avrei dovuto mettere dei muri maggiori e avrei dovuto essere più chiara. Mi ha manipolata, ha sempre cercato di farmi sentire in colpa per continuare ad attuare i suoi atteggiamenti sbagliati”.

E con queste parole – forse – possiamo affermare che la vicenda sia chiusa del tutto.