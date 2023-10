Heidi Baci rompe il silenzio e saluta definitivamente i concorrenti del Grande Fratello con una lettera [VIDEO]

Nella puntata del Grande Fratello del 19 ottobre Heidi Baci ha finalmente rotto il silenzio. L’ex gieffina di Pescara, che ha abbandonato il reality lo scorso lunedì 16 ottobre dopo l’intervento del padre, dopo giorni ha deciso di dire la sua opinione. Le sue parole sono affidate a una lettera indirizzata ai concorrenti attualmente all’interno della casa più spiata d’Italia.

In effetti non spiega i motivi per cui è andata via, solo che ha compreso le parole del padre e il perché le abbia chiesto di uscire. Parla di priorità: la famiglia per lei è al primo posto.

Suo padre e soprattutto sua madre non si sentiva a proprio agio nel vedere la figlia all’interno del Grande Fratello, stretta in una condizione difficile. Motivo per cui ha deciso di lasciare il gioco. La decisione, tuttavia, è stata presa frettolosamente, ecco perché ora Heidi ha scritto una lettera per salutare gli abitanti della casa del Grande Fratello.

In particolar modo, nella chiusura della lettera, scrive: “Letizia e Vittorio, siete unici, mi mancate”, ovvero Letizia Petris e Vittorio Menozzi. Invece non ha menzionato in alcun modo Massimiliano Varrese, con il quale aveva intrapreso una relazione durante la sua permanenza.

E proprio Varrese ha commentato questa mancanza: “Penso che giusto così adesso. Il sentimento non va via in un attimo, quello che è accaduto l’ha rafforzato ma rispetto le decisioni di Heidi”.

Qui il video della lettera di Heidi Baci al Grande Fratello: https://www.grandefratello.mediaset.it/video/la-lettera-di-heidi-baci_F310897701012C10.shtml