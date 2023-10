La gieffina pescarese Heidi Baci lascia la casa del Grande Fratello: cosa è successo

Dal sito ufficiale del Grande Fratello si legge che “per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la casa di Grande Fratello”. Cosa è accaduto? Cosa ha spinto la gieffina pescarese ad abbandonare il programma televisivo condotto da Alfonso Signorini?

La 25enne di Pescara, ma di origini albanesi, ha avuto un particolare scambio di idee con il padre. E, proprio su di lui, aveva dichiarato nella clip di presentazione “Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l'ambizione le ho prese tutte da mio papà”.

L’uomo è stato al centro della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 16 ottobre. Durante il momento del “freeze”, in cui tutti i concorrenti devono stare immobili, la pescarese ha ascoltato le parole del padre:

"Quando sei entrata ci hai fatto veramente felici. Dopo un po' una scelta molto sbagliata ci ha lasciati sbalorditi e io e la mamma ne siamo ancora devastati. Ha alzato tutto un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me. Tra poco andiamo in pensione. È stato come ricevere una pugnalata al cuore. Io non ti riconosco più, non ti vedo più come eri prima: mi sembri un'altra persona. La cosa che non sopporto è che tu non sia riuscita a mettere un muro davanti a una persona che ti soffoca e ti mette sotto stress. Io non ho parole. La mamma non ti guarda più... Ci sono due cose importanti che devo dirti: sono qua perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia, tu lo sai, e non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità. Le due cose importanti sono la tua dignità e la salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa, non sottovalutare il suo stato".

Dopo aver ascoltato queste parole, Heidi interviene: "Scusa, ho sbagliato. È una situazione piena di pressioni".

E il padre prosegue: "Non devi scusarti, tu qua hai tante pressioni da una persona che ti sta addosso e ha rovinato tutto questo gioco".

L’intervento di Alfonso Signorini, dopo le parole del papà di Heidi Baci, è mirato a proteggere Massimiliano Varrese, la persona con cui la pescarese ha intrapreso una storia. L’attore, però, preferisce stare in silenzio, ma si lascia comunque scappare di aver capito, finalmente, di chi ha paura veramente Heidi, riferendosi al padre.

Heidi Baci ha lasciato la sera stessa la casa più spiata d’Italia e lo ha fatto, a suo dire, per la salute della mamma, dichiarando: "Ho capito che mia madre sta molto male...".

E così si conclude l’avventura di Heidi Baci nella casa del Grande Fratello.