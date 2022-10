Guida Slow Wine 2023: tutti i premi assegnati all’Abruzzo

Numerosissimi sono i riconoscimenti per il nostro territorio nell’ambito della nuova edizione della Guida Slow Wine 2023, giunta alla 13esima edizione. 9 chiocciole, 5 bottiglie, 5 monete e 35 Top Wine sono i premi assegnati all’Abruzzo. A questi si aggiungono 10 video realizzati in vigna e cantina dai collaboratori.

Nella guida sono segnalate le migliori cantine e le etichette più interessanti, selezionate da più di 200 collaboratori.

Il comparto vinicolo abruzzese continua a crescere sia dal punto di vista di nuove aziende, che di realtà più grandi e tenute storiche.

La natura abruzzese favorisce una viticoltura di basso impatto e una coscienza agricola diffusa. Ciò permette che il biologico si stia sempre più affermando come standard minimo da cui partire.

L’Abruzzo fa inoltre scuola a livello enologico, con un approccio ispirato sempre più alle antiche tradizioni, custodite nei decenni da alcune aziende di riferimento che non si sono mai piegate alle mode di mercato.

La nuova guida Slow Wine 2023

Nella guida sono censite e raccontate 1.957 cantine, tra cui 110 per la prima volta. Quest’anno è massiccia la presenza delle cantine che pratica agricoltura biologica e biodinamica, per un totale del 56%.

Ai migliori vini di ogni regione viene assegnato il riconoscimento di Top Wine. Tra questi troviamo i Vini Slow – che oltre ad avere una qualità eccellente condensano valori legati a territorio, storia e ambiente – e i Vini Quotidiani, alta qualità entro i 12 euro.

Il massimo riconoscimento è la Chiocciola, che premia le aziende il cui lavoro ben interpreta i valori (organolettici, territoriali e ambientali) in sintonia con la filosofia di Slow Food.

Ci sono poi altri riconoscimenti:la Bottiglia, ai produttori che esprimono un’ottima qualità per tutte le bottiglie presentate in degustazione, e la Moneta, alle realtà che esprimono un buon rapporto tra la qualità e il prezzo per tutte le bottiglie prodotte.

I premi assegnati all’Abruzzo

Ora non ci resta che entrare nel dettaglio e scoprire quali sono le canine premiate in Abruzzo.

Le Chiocciole

Agricola Cirelli

Cataldi Madonna

De Fermo

Emidio Pepe

Praesidium

Tenuta Terraviva

Torre dei Beati

Valentini

Valle Reale

Le Bottiglie

De Angelis Corvi

Di Cato Mariapaola

Fattoria La Valentina

Francesco Massetti

Pettinella

Le Monete

Centorame

Faraone

Marina Palusci

Tenuta del Priore Col del Mondo

Tenuta I Fauri

La lista dei Top Wines d’Abruzzo