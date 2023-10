Guida Oro I Vini di Veronelli 2024: a quattro vini pescaresi il massimo riconoscimento Tre Stelle Oro

Sono stati 15.786 i vini selezionati dalla Guida Oro i Vini di Veronelli 2024, che sarà in anteprima nazionale lunedì 20 novembre, alle ore 14.30, al Paganini Congressi di Parma (Sala Pizzetti). La novità di quest’anno sarà un evento speciale: i capolavori in forma liquida premiati dalla guida saranno proposti in degustazione aperta al pubblico, un’occasione unica per incontrare i vignaioli premiati e per conoscere da vicino il mondo veronelliano.

Premiate anche diverse etichette abruzzesi con il massimo riconoscimento Tre Stelle Oro. Tra queste quattro sono del Pescarese. Di seguito i vini Tre Stelle Oro che troveremo nella guida Oro I Vini di Veronelli 2024:

Clematis Passito Rosso Colline Pescaresi 2017 Zaccagnini – Bolognano Pe

Montepulciano d'Abruzzo Riserva Mazzamurello 2020 Torre dei Beati – Poggioragone Pe

Montepulciano d'Abruzzo Terre dei Vestini Riserva Bellovedere 2020 La Valentina – Spoltore Pe

Trebbiano d'Abruzzo 2019 Valentini – Loreto Aprutino Pe

Montepulciano d'Abruzzo Ottobre Rosso 2021 Tenuta I Fauri – Ari Ch

Trebbiano d'Abruzzo 2021 Emidio Pepe – Torano Nuovo Te

Trebbiano d'Abruzzo Santa Maria dell'Arco 2018 Faraone – Giulianova Te

Trebbiano d'Abruzzo Superiore Fonte Raviliano 2021 De Angelis Corvi – Controguerra Te

In totale i vini insigniti delle Tre Stelle Oro sono 508, mentre 30 sono i Grandi Esordi, ovvero quei vini eccellenti degustati per la prima volta, oltre a 208 Luoghi del Buon Bere, locali che si sono distinti per l’offerta enologica e gastronomica.

L’edizione 2024 della storica pubblicazione, ideata da Luigi Veronelli - intellettuale, critico e massimo degustatore del Novecento - come strumento di incontro e conoscenza dei vini e dei territori italiani, ha scelto di debuttare a Parma, capitale alimentare d’Italia e Città Creativa Unesco per la Gastronomia, anche grazie al sostegno del Comune di Parma che ha patrocinato la manifestazione.

Alla presentazione, condotta dalla caporedattrice del Seminario Veronelli Simonetta Lorigliola, interverranno i curatori Gigi Brozzoni, Marco Magnoli, Alessandra Piubello e Andrea Alpi e la Presidente del Seminario Veronelli, Angela Maculan. Nel corso dell’evento, oltre a tracciare un profilo aggiornato del settore vitivinicolo italiano d’eccellenza, saranno conferiti i dieci Sole 2024 assegnati all’unanimità dai curatori a quei vini e quelle aziende d’eccellenza che sono anche simboli di creatività, competenza, impegno e storia e che si fanno testimoni e portatori di valori e idee particolarmente lungimiranti, nonché i cinque riconoscimenti ai Migliori Assaggi 2024, vini che hanno conseguito il più elevato giudizio in centesimi nella rispettiva tipologia.

“Il lavoro importante e meticoloso che dà luogo alla Guida Veronelli dura un intero anno, così come quello del vignaiolo. Sono due binari paralleli che puntano entrambi con dedizione al proprio frutto. Il vignaiolo opera infaticabilmente per la nuova annata del proprio vino, testimone della sua storia e della sua fatica.

Il Seminario Veronelli si dedica alla Guida come opera di valorizzazione e ricerca del patrimonio enoico del nostro Paese” ha commentato Angela Maculan, presidente del Seminario Veronelli.

“Per il Comune di Parma, Città Creativa Unesco per la Gastronomia dal 2015, è un piacere e un onore ospitare la presentazione della Guida Oro I Vini di Veronelli nella cornice del Parco Falcone Borsellino, nel ricordo della grande e fondamentale personalità di Luigi Veronelli – a cui tanto deve chi opera nel settore agroalimentare – e con la certezza che il lavoro di appassionati vignaioli possa, grazie a iniziative come questa, continuare a essere veicolo di valorizzazione e promozione del territorio italiano” ha dichiarato Marco Bosi, Assessore alla Città Creativa Unesco del Comune di Parma.