Green pass minori: anche i bambini devono avere la certificazione verde?

È entrata in vigore il green pass: la certificazione verde è obbligatoria per tutti, minori compresi. La risposta alla domanda se anche i bambini devono avere il green pass per viaggiare o partecipare alle cerimonie è assolutamente sì.

Nel documento si chiarisce che il green pass per minori è obbligatorio a partire dai 2 anni di età.

Quindi anche i bambini devono fare il tampone? L’obbligo c’è ma solo per bambini al di sopra dei 6 anni. Dunque, per ottenere il green pass, a seconda dell’età, bisogna procedere in questo modo:

neonati e bambini sotto i 2 anni sono esclusi dall’obbligo del green pass;

sono esclusi dall’obbligo del green pass; bambini dai 2 ai 6 anni (non compiuti) devono avere il green pass ma non sono obbligati a fare il tampone;

(non compiuti) devono avere il green pass ma non sono obbligati a fare il tampone; bambini dai 6 anni (compiuti) in su devono obbligatoriamente sottoporsi al tampone per ricevere la certificazione verde.

Come ottenere il green pass Covid per i minori

Per ottenere la certificazione verde per i bambini basta collegarsi sul sito del Governo, identificarsi con lo Spid oppure attraverso l’app Immuni e Io. In alternativa è possibile richiederla al medico curante o al farmacista, munendosi preventivamente della tessera sanitaria.

Il green pass è gratuito in formato cartaceo e digitale.