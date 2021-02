Ricette gourmet: gnocchi di patate con zafferano, ricottina ed erbette della Majella

Con un mix di ingredienti tipicamente abruzzesi si può ottenere un primo piatto gourmet, parola del Gambero Rosso che ha proposto sul suo portale la ricetta degli gnocchi di patate Igp del Fucino, crema di zafferano d’Abruzzo, guanciale croccante e ricottina maritata alle erbette della Majella.

Di media difficoltà è l’idea per un pranzo in famiglia, per festeggiare un evento o per concedersi una squisita prelibatezza.

Ingredienti per 4 persone

800 g di gnocchi di patate

220 g di guanciale

120 g di pecorino grattugiato

1 g di zafferano

100 g di ricottina maritata alle erbette della Majella

sale

pepe

1 rametto di rosmarino

Preparazione

Mettere metà dei pistilli di zafferano in una tazzina con acqua molto calda per 40 minuti e coprire.

Cuocere gli gnocchi in acqua leggermente salata.

Tostare il guanciale tagliato a listarelle non troppo sottili In una padella antiaderente e rosolare bene fino a quando sarà leggermente croccante e mettere da parte.

Nella padella (con il residuo di cottura del guanciale) versare due cucchiai di acqua di cottura degli gnocchi, l’infuso con i pistilli di zafferano e il pecorino grattugiato: mescolare bene in modo che si amalgami tutto.

Salare leggermente, scolare gli gnocchi direttamente nella padella, mantecare e saltare gli gnocchi per qualche minuto, quindi versarli nel piatto.

Guarnire con il guanciale, rosmarino e scaglie di ricottina maritata.