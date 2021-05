Giornate Fai di primavera 2021: i luoghi da visitare in Abruzzo

Sabato 15 e domenica 16 maggio tornano le giornate Fai di primavera 2021: in tutta Italia si potranno visitare, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, i luoghi culturali e paesaggistici più affascinanti. Anche in Abruzzo sono molti i posti da scoprire. Uno di questi è in provincia di Pescara.

Giornate Fai: a Scafa nel parco del Lavino

Appuntamento a Scafa alla scoperta del Lavino, il fiume dalle acque turchesi. L’evento è aperto a tutti previa prenotazione, che dovrà avvenire entro e non oltre venerdì 14 maggio ore 12. Per prenotare, clicca qui (link).

Gli orari per le visite sono dalle 10 alle 18, sia sabato che domenica. I turni durano circa 60 minuti e i gruppi potranno accogliere massimo 15 persone.

Cosa prevede la visita

Partenza dal chiosco (punto informazioni) per andare a visitare le polle sorgive dove verranno illustrati i caratteri geologici, si procederà verso il mulino del '600 costeggiando antiche opere di canalizzazione dove verranno illustrate le caratteristiche della flora e della fauna del parco. Arrivo al mulino dove saranno illustrate le caratteristiche architettoniche e storico-culturali e mostrato l'interno dove verrà letto un brano sulle tradizioni legate al mulino. Si ripartirà verso la vecchia centrale idroelettrica raccontando la storia dello sviluppo industriale dell'area legata allo sviluppo del bacino minerario della Maiella, sarà possibile entrare all'interno della centrale.

Giornate Fai 2021 in Abruzzo: gli altri posti del cuore

Tanti altri sono i luoghi da visitare in Abruzzo nelle giornate Fai di primavera. Tra questi:

Pretoro. Tra rue e sporti nel borgo dei Fusari - Mulini rupestri della alle del foro;

San Vito Chietino. D’Annunzio e i luoghi del “Trionfo della Morte”;

Tollo. Passeggiata alla scoperta della “pergola” abruzzese;

Vasto. Toccare il cielo con un dito – Corti, cortili, giardini nascosti – Passeggiata vista mare: Terme Romane e Palazzo d’Avalos – Alla scoperta del porto: dalla torre di vedetta al trabocco – Passeggiata in Riserva con visita al Trabocco Punta Aderci;

Caporciano. Tratturo magno tra bellezze naturali e storia;

Pereto. Santuario della Madonna dei Bisognosi – Borgo di Pereto;

Pettorano sul Gizio. Pettorano sul Gizio Segreta riservata agli iscritti Fai - Pettorano sul Gizio, il bordo nella riserva naturale – Escursione nella riserva naturale Monte Genzana Alto Gizio;

Rocca di Botte. Passeggiata sui passi di San Pietro l’Eremita – Borgo di Rocca di Botte;

Teramo. Istituto Regina Margherita – Biciclettata di Primavera – Palazzo del Governo – Palazzo di Giustizia – Necropoli di La Cona Ponte Messato – Percorso lungofiume Tordino – Palazzo Cerulli Irelli.

Prenotazioni

Per prenotare la visita in uno dei luoghi Fai in Abruzzo, basta cliccare questo link.