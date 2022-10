Giornate Fai d’autunno: l’elenco dei luoghi visitabili in provincia di Pescara

Il borgo di Rosciano sarà il grande protagonista delle giornate Fai d’autunno 2022, che riguardano la provincia di Pescara. Sabato 15 e domenica 16 ottobre sarà infatti possibile visitare, a contributo libero, una serie di luoghi storici e unici. Le aperture sono a cura della delegazione Fai di Pescara.

Tra i luoghi Fai visitabili in provincia di Pescara, nello specifico a Rosciano, ci sono:

l’antico borgo di Rosciano

la chiesa di San Nicola

la chiesa di Villa Badessa – Santa Maria Theotokos

la mostra permanente storica ed etno antropologica

Villa Badessa: piccola oasi orientale in Abruzzo

Gli altri luoghi Fai in Abruzzo

Oltre a Rosciano e ai luoghi visitabili nella piccola cittadina pescarese, ce ne sono molti altri che saranno straordinariamente aperti in vista delle giornate Fai d’autunno. In totale le delegazioni territoriali apriranno 37 luoghi in 12 comuni d’Abruzzo.

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del Fai (l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili sul sito www.giornatefai.it).

Di seguito vediamo gli altri luoghi del cuore visitabili in Abruzzo sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Guardiagrele, delegazione Fai di Chieti:

la Guardiagrele delle trazioni artigiane, dall’ente mostra alla bottega di Filippo Scioli

Palazzo Beniamino De Lucia

Tra i vicoli, sulle orme di Modesto Della Porta, fino a Palazzo Vassetti

Civitaluparella, a cura della delegazione Fai di Lanciano:

il museo diffuso nell’antico borgo di Civitaluparella

sentiero delle pitture rupestri

Fallo:

il paese hollywoodiano

il sentiero dell’acqua

Quadri:

arche trekking in direzione Trebula

cartiera, fumetto & co.

il sentiero dei rifugi

Ortona, a cura del gruppo Fai di Ortona:

cimitero militare canadese di Ortona

museo diocesano

Monteodorisio, a cura della delegazione Fai di Vasto:

borgo fortificato di Monteodorisio: il castello

borgo fortificato di Monteodorisio: strutture difensive e scoperte inedite

chiesa di San Giovanni Battista

il culto della Madonna delle Grazie: storia, arte e spiritualità

Monteodorisio nell’800: le antiche dimore raccontano

L’Aquila, a cura della delegazione Fai di L’Aquila:

teatro comunale

Castelevecchio Subequo, a cura del gruppo Fai Sulmona – Tre Valli:

chiesa e convento di San Francesco d’Assisi

visita speciale: chiesa e convento di San Francesco d’Assisi (su prenotazione)

Gagliano Aterno:

castello medievale

visita speciale al castello medievale (su prenotazione)

Ovindoli, a cura della delegazione Fai della Marsica:

borgo di Ovindoli tra storia e natura

Santa Iona: scorsi di un paese antico

Passeggiata “Aia Decina” (su prenotazione)

Passeggiata al castello San Potito (su prenotazione)

Passeggiata nella Valle d’Arano (su prenotazione)

Teramo, a cura della delegazione Fai di Teramo:

università degli studi di Teramo – ospedale veterinario universitario; fondo antico biblioteca “Giovanna Mancini”

3 percorsi

conoscere e sperimentare: percorso scientifico

contemporary sculpture garden: percorso artistico

laboratori del gusto: percorso enogastronomico

Elenco dei luoghi visitabili in Abruzzo e modalità di partecipazione su:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?regione=ABRUZZO

Si raccomanda di controllare sul sito i giorni e gli orari di apertura prima della visita e se è necessaria la prenotazione. Verificare sul sito anche eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse.