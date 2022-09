Tornano le Giornate Europee del Patrimonio 2022 a Pescara: date e orari degli eventi in programma

Torna una delle più grandi manifestazioni a livello europeo, che coinvolgerà Pescara e tutta la sua provincia. Sono le Giornate Europee del Patrimonio 2022 che si terranno sabato 24 e domenica 25 settembre.

In questa occasione sarà possibile prendere parte a visite guidate in musei, chiese e altri luoghi unici del nostro territorio. Infatti saranno previste aperture straordinarie, alle quali non si può mancare.

Vediamo quali sono date e orari degli eventi in programma in provincia di Pescara.

Sabato 24 settembre

Catignano, ore 9,30-13,30 - Visita deposito archeologico ex Convento di S. Francesco (info:3669615893)

Spoltore, ore 15,30-19,30 - Visita al deposito archeologico di Caprara (info:3669615893)

Domenica 25 settembre

Manoppello, ore 9,30-13,30 - Visita guidata alla villa romana (info:3669615893)

Pescara, ore 16-20 - Visita allo studio d’artista Franco Summa (info:3516496363)

Per informazioni sul programma della manifestazione: https://sabapchpe.beniculturali.it/ - email:sabap-ch-pe.urp@cultura.gov.it – tel.: 3669615628