Giornata mondiale della sclerosi multipla: a Pescara la manifestazione “Bentornata Gardensia”

In occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla 2021, il prossimo 30 maggio, si terrà a Pescara e nelle piazze della provincia la manifestazione “Bentornata Gardensia”, che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’evento si terrà da venerdì 28 a domenica 30 maggio, giorno in cui si celebra la giornata per la lotta alla sclerosi multipla in 70 paesi del mondo.

Già da ora è possibile prenotare la propria pianta di gardenia a fronte di una donazione minima di 15 euro. Le prenotazioni sono possibili chiamando la sezione provinciale Aism di Pescara al numero 085.412478 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure scrivendo ad aismpescara@aism.it

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad Aism di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con sclerosi multipla sul territorio, ora più che mai fondamentali.

Cos’è la sclerosi multipla?

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con sclerosi multipla è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 130 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. Nella nostra provincia le persone con sclerosi multipla sono circa 650, la causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

Chi è Aism?

L’Aism, insieme alla sua Fondazione (Fism), è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con sclerosi multipla promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

“Bentornata Gardensia” rientra negli eventi della settimana nazionale della sclerosi multipla dal 30 maggio al 6 giugno, l’appuntamento annuale dedicato all’informazione e alla ricerca scientifica. Al suo interno, ogni 30 maggio, si colloca la giornata mondiale della sclerosi multipla.