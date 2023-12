Gambero Rosso premia i migliori panettoni artigianali 2023

È il dolce protagonista del Natale per eccellenza. Si tratta del panettone, un lievitato famoso e amatissimo, con canditi, uvetta e tanto altro. Ogni pasticcere, e non solo, ha la sua ricetta e sceglie ingredienti di ottima qualità per ottenere un prodotto straordinariamente buono. E anche per questo Natale torna l’assaggio alla cieca del team di Gambero Rosso per stabilire quali sono i migliori panettoni artigianali 2023. Sono stati degustati 75 panettoni tra pasticcerie, panifici, pizzerie, aziende specializzate, ristoranti e salumerie con laboratorio, gelaterie. Il bilancio finale premia 24 prodotti unici e irripetibili, che hanno superato le preselezioni e hanno superato un punteggio di almeno 80 centesimi.

Al primo posto c’è il panettone di Renato Bosco, uno dei più famosi nel mondo della pizza, che ha da sempre le mani nel lievito e nelle farine. Ha un costo di circa 40/42 euro al kg.

Questo è seguito dal panettone Gentile di Gragnano, che vanta farina tipo di grani italiani, burro di Normandia, vaniglia Bourbon del Madagascar. Costo 39/40 al kg.

Al terzo posto c’è il panettone Dolciarte, realizzato da Carmen Vecchione. Elevata la qualità degli ingredienti e ottima la gestione del lievito. Un panettone di Avellino che va a 38 euro al kg.

Di seguito la classifica al quarto posto in poi, comprensiva di vari ex aqueo: