Gambero Rosso premia i migliori Bar d’Italia 2023: trionfa, ancora, Caprice a Pescara

Per il decimo anno consecutivo Caprice di Pescara ha conquistato Tre Tazzine e Tre Chicchi Gambero Rosso, aggiudicandosi una stella. La guida ai migliori bar d’Italia 2023, in partnership con illycaffé, è giunta alla 23esima edizione.

Nel manuale sono stati inseriti 45 locali che raggiungono il massimo punteggio, distribuiti tra nord e sud della Penisola, tra grandi conferme, balzi in avanti e interessanti novità.

Di seguito le stelle assegnate da Gambero Rosso ai migliori bar italiani.

Due Stelle, i locali che hanno conseguito tre tazzine & tre chicchi per 20 anni consecutivi, sono state attribuite a:

Piemonte, Converso| Bra [CN]

Sicilia, Antico Caffè Spinnato | Palermo

Una stella, i locali che hanno conseguito tre tazzine & tre chicchi per 10 anni consecutivi, spetta a:

Piemonte, Canterino | Biella e Baratti & Milano | Torino

Liguria, Murena Suite | Genova

Lombardia, Sirani | Bagnolo Mella [BS], Bedussi | Brescianuovo, Colzani | Cassago Brianza [LC], Pavé | Milano, Morlacchi | Zanica [BG]

Veneto, Il Chiosco | Lonigo [VI], Biasetto | Padova, Gran Caffè Quadri | Venezia

Friuli-Venezia Giulia, Caffetteria Torinese | Palmanova [UD]

Emilia-Romagna, Staccoli Caffè |Cattolica [RN], Nuova Pasticceria Lady - San Secondo Parmense [PR]

Toscana, Tuttobene - Campi Bisenzio [FI]

Abruzzo, Caprice | Pescara

Puglia, 300mila | Lecce

Sicilia, Caffè Sicilia| Noto [SR]

Bar dell’anno 2023

Gambero Rosso ha inoltre premiato il bar dell’anno per il 2023, che si è aggiudicato il Premio Illy. Negli ultimi due anni la giuria ha scelto di porre un’attenzione particolare alla sostenibilità, intesa nel senso più ampio del termine. Un approccio che la sostenga e valorizzi anche da parte dei bar non è più solo auspicabile ma necessario e urgente, e il riconoscimento vuole premiare le realtà più virtuose che operano concretamente e con consapevolezza in questo senso. Il premio è andato a Marelet di Treviglio (BG), locale della famiglia Colleoni, con una struttura all’avanguardia e una grande attenzione all’impatto ambientale.