Gambero di fiume: specialità di Popoli, amata in tutto l’Abruzzo

Non solo arrosticini di pecora, formaggi tipici e scrucchiata: l’Abruzzo si distingue anche per una serie di prodotti “acquatici” come il gambero di fiume, specialità di Popoli, antico paese nel Pescarese.

Ad agosto, e in particolar modo a Ferragosto, si svolge la tipica e amatissima sagra del gambero di fiume e della trota. Inoltre è possibile assaggiare questa leccornia nei ristoranti e nelle trattorie tipiche della zona.

Chiamato anche “u jammar” in dialetto, il gambero di fiume si può gustare da solo in guazzetto o insieme alla pasta.

Solitamente rosso, è una leccornia da gustare almeno una volta, possibilmente proprio dove è possibile trovarlo, quindi a Popoli.

Il gambero di fiume, infatti, popola (o popolava) le sorgenti del Pescara insieme alle trote. In passato le popolazioni locali si destreggiavano nella pesca del gambero e della trota ma anche nell’agricoltura, favorita proprio dalle acque limpide del fiume.

Successivamente tante le costruzioni che hanno interessato questa area verde, come la ferrovia Pescara – Roma, ma con la realizzazione della riserva naturale si cerca di riportare, o almeno conservare, quel che resta del patrimonio naturalistico, tempio del gambero di fiume di Popoli.