Il gabbiano "affamato" in spiaggia: afferra la pizzetta di una bagnante e vola via

La punta, ci gira intorno, poi la afferra e la porta via. Chi e cosa? Un gabbiano e la pizza rossa. Succede in spiaggia,al lido La Playa di Pescara Sud. Una donna, beatamente distesa sul lettino, lascia la pizzetta nel cartone, evidentemente scoperchiato e posizionato sulla sedia. Il gabbiano affamato si aggira nei paraggi, atterra sul lettino poco distante dalla "preda" e poi, pian piano, si avvicina. Così afferra la pizza e vola via, lasciando a bocca sciutta la bagnante.

La singolare ed esilarante scena viene ripresa e fa il giro del web.