Per il sesto anno torna il Free Comic Book Day anche a Pescara: le fumetterie aderenti

Dal 2 dicembre e per tutto il mese si terrà la sesta edizione del Free Comic Book Day 2021 in tutta Italia e anche a Pescara. Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Star Comics e SaldaPress per l’occasione propongono 15 albi esclusivi in distribuzione gratuita, fino a esaurimento scorte.

In totale saranno 280 le fumetterie coinvolte e quest’anno le proposte sono Batman – Fear State, Avengers/Hulk 2021, Spider-Man/Venom 2021, Shangri-La Frontier, BRZRKR e Cronache degli antichi regni direttamente dal mondo di Topolino (Panini Comics); Simulacri (Sergio Bonelli Editore); A sign of affection, Kaiju No. 8, Sweet Home, Il duro lavoro di Musubu, Deep Beyond e Far Cry – Le lacrime di Esperanza (Star Comics); Two Moons e Crossover (Saldapress).

Per tutti gli appassionati lettori di fumetti questo è il momento più bello dell’anno, ma il Free Comic Book Day è anche un’ottima occasione per attirare i curiosi che vogliono scoprire la nona arte.

Di seguito le fumetterie di Pescara e in Abruzzo aderenti all’iniziativa: